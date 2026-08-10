Ballando con le Stelle, il cast prende forma: 7 nuovi concorrenti dopo Alessandro Matri

Dopo Alessandro Matri, primo concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il possibile cast del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci continua a far discutere. Le indiscrezioni sui protagonisti della prossima stagione si fanno sempre più insistenti e, nelle ultime ore, sono emersi sette nuovi nomi che potrebbero scendere in pista.

Ballando con le Stelle, sette nomi dopo Alessandro Matri

A fare il punto sul possibile gruppo di concorrenti è il settimanale Chi, che ha anticipato alcuni dei personaggi che potrebbero prendere parte alla nuova edizione dello show. Si tratta di volti provenienti da mondi molto diversi, dalla televisione alla musica, passando per sport, cinema e social.

Tra i nomi accostati a Ballando con le Stelle ci sono Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti e personaggio molto conosciuto dal pubblico del gossip, Riccardo Rossi, attore e comico visto in diverse trasmissioni televisive, e Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che negli anni ha maturato diverse esperienze nel mondo della televisione.

Jimmy Ghione

Nel possibile cast figurerebbe anche Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, mentre per il mondo della fiction arriva il nome dell'attrice Anna Safroncik, protagonista di numerose produzioni televisive italiane.

A completare il gruppo delle indiscrezioni ci sono Eugenio Finardi, uno dei cantautori più importanti della musica italiana, e Alberto Ravagnani, ex sacerdote e divulgatore particolarmente seguito sui social.

Il possibile cast di Ballando con le Stelle sarebbe quindi composto da personalità molto diverse tra loro. Una caratteristica che da sempre contraddistingue il programma di Milly Carlucci, capace di riunire sulla stessa pista personaggi provenienti da settori differenti dello spettacolo e della società.

La presenza di Alessandro Matri è invece l'unica certezza al momento. L'ex calciatore è stato annunciato ufficialmente sabato 8 agosto attraverso i canali social di Ballando con le Stelle, diventando così il primo concorrente della nuova edizione.