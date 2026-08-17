"Sono una delle persone più fortunate al mondo": Anne Hathaway si commuove al D23

L'attrice ha ricevuto il titolo di Disney Legend al D23 dopo un discorso carico di emozione: sul palco ha ricordato gli inizi con Pretty Princess e Julie Andrews, mentre Anna Wintour le ha dedicato un toccante omaggio

No, non sono solo gli ormoni della gravidanza, come lei ha più volte scherzato. Se negli ultimi mesi abbiamo spesso visto Anne Hathaway commossa, è anche perchè la sua è stata una stagione cinematografica da record, in cui ha raccolto molti frutti del lavoro fatto fin qui (e il suo nome si fa già largo con insistenza nelle previsioni dei prossimi Oscar).

Nelle ultime ore, in occasione del D23 di Anaheim, l'attrice ha ricevuto il riconoscimento di Disney Legend durante la cerimonia che ha chiuso l'evento della Casa di Topolino. Anne Hathaway è salita sul palco visibilmente emozionata e, davanti a un'arena gremita, ha provato a riassumere in poche parole quanto la sua carriera le abbia riservato. "Sono una delle persone più incredibilmente fortunate al mondo", ha detto l'attrice durante la cerimonia.

Sul palco, a consegnarle il riconoscimento è stato David Frankel, il regista de Il diavolo veste Prada. A rendere ancora più speciale il momento è stato poi un messaggio video di Anna Wintour, che ha voluto celebrare l'attrice ricordandone il talento, la versatilità e soprattutto la gentilezza.

Anne Hathaway ha affrontato il momento guardando soprattutto agli inizi della propria carriera. E non è un caso: sono passati 25 anni dal suo debutto cinematografico con Pretty Princess, il film Disney che nel 2001 la trasformò in una star.

"Quanto sono fortunata ad avere una famiglia che ha sempre valorizzato la creatività"

Nel suo discorso, la Hathaway ha rivolto innanzitutto un pensiero ai genitori, presenti in sala, e alla famiglia che ha contribuito a costruire il suo percorso. L'attrice ha raccontato quanto si senta fortunata per essere cresciuta in un ambiente nel quale recitazione, racconto e immaginazione erano considerati valori importanti. Una fortuna che, a suo giudizio, ha avuto un peso determinante nelle opportunità che sono arrivate quando era ancora molto giovane.

Anne Hathaway nel film Principe Azzurro cercasi

Poi il ricordo è andato al suo primo film. Nel 2001 aveva appena 17 anni quando interpretò Mia Thermopolis, la ragazza che scopre di essere una principessa nel film diretto da Garry Marshall. Accanto a lei c'era Julie Andrews, nel ruolo della regina Clarisse Renaldi, che ha ricordato come una delle persone che hanno avuto maggiore influenza sui suoi primi anni di carriera. Lavorare con lei così presto, ha spiegato, le permise di imparare molto non soltanto sul mestiere dell'attrice, ma anche sul modo di stare sul set e di rapportarsi agli altri.

Il fatto che il suo primo film fosse stato realizzato da Disney e avesse avuto come protagonista una delle più grandi icone della compagnia ha reso ancora più significativo, 25 anni dopo, il suo ingresso tra le Disney Legends.

Anna Wintour: "C'è così tanto da ammirare in Anne"

Il Diavolo veste Prada 2: Meryl Streep e Anne Hathaway

Durante la cerimonia è arrivato anche l'omaggio di Anna Wintour, attraverso un messaggio video. L'ex direttrice di Vogue America ha speso parole particolarmente affettuose per l'attrice, sottolineando non soltanto le sue capacità professionali ma anche la sua personalità.

Anna Wintour ha raccontato di aver avuto modo di starle accanto in diverse occasioni e ha ricordato anche la loro partecipazione insieme agli Oscar, scherzando sul fatto che recitare con Anne Hathaway fosse un po' come scendere sulla pista da ballo con Fred Astaire.

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Ma il complimento più importante è arrivato quando la leggendaria giornalista britannica ha parlato delle caratteristiche che, secondo lei, la rendono una presenza speciale nel mondo dello spettacolo: etica del lavoro, talento, versatilità e, soprattutto, gentilezza.

Sul palco, invece, David Frankel ha ricordato il percorso che portò Anne Hathaway a ottenere il ruolo di Andy Sachs ne Il diavolo veste Prada. Secondo il regista, lo studio inizialmente avrebbe preferito un'altra attrice. A spingere per lei fu però Meryl Streep, che aveva visto la sua interpretazione in I segreti di Brokeback Mountain. Frankel ha ricordato la vicenda con una battuta: "Game recognizes game".

Chi sono le altre "Disney Legends" del 2026

Hathaway non è stata l'unica personalità premiata durante la cerimonia. La classe 2026 delle Disney Legends comprende 11 nuovi membri, scelti tra cinema, televisione, musica, animazione, sport, parchi e management. Insieme all'attrice sono entrati nella Hall of Fame Disney:

Chris Berman, storico volto di ESPN

Jerry Bruckheimer, produttore cinematografico e televisivo

Susan Egan, attrice teatrale e doppiatrice

Eric Goldberg, animatore e regista

Bob Iger, storico dirigente e amministratore delegato di Disney

Kim Irvine, figura di riferimento di Walt Disney Imagineering

Dwayne Johnson, attore e produttore

i Jonas Brothers, il gruppo musicale protagonista di numerose produzioni Disney

Lin-Manuel Miranda, autore, compositore e interprete

Alan Tudyk, attore e doppiatore

La cerimonia delle Disney Legends ha rappresentato l'evento conclusivo dell'edizione 2026 di D23: The Ultimate Disney Fan Event, che si è svolta dal 14 al 16 agosto all'Anaheim Convention Center. Nel corso dei tre giorni Disney ha presentato nuovi progetti, anteprime, spettacoli e iniziative dedicate ai propri franchise e ai fan arrivati da tutto il mondo.