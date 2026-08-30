Anne Hathaway e Tom Cruise insieme nel sequel di Giorni di tuono

Anne Hathaway sarà la protagonista femminile al fianco di Tom Cruise in Giorni di tuono 2, sequel del film diretto da Tony Scott nel 1990. La notizia è stata confermata dopo le indiscrezioni sul nuovo film Paramount, che riporterà il divo hollywoodiano nei panni del pilota NASCAR Cole Trickle quasi 40 anni dopo.

Il sequel arriverà nelle sale il 2 giugno 2028 e sarà realizzato anche per gli schermi IMAX. Paramount ha inoltre previsto una distribuzione nei formati premium Dolby Cinema e 4DX. Tom Cruise figurerà anche tra i produttori del progetto, insieme a Jerry Bruckheimer e Tommy Harper.

Anne Hathaway entra nel mondo NASCAR di Giorni di tuono

Il ritorno del film riporterà sul grande schermo, come si diceva, il personaggio di Cole Trickle, protagonista del film del 1990. Nella storia originale, Trickle era un giovane pilota che veniva reclutato per una nuova squadra NASCAR dal veterano Harry Hogge, interpretato da Robert Duvall.

Giorni di tuono: Tom Cruise tra i bolidi

Il film era stato diretto da Tony Scott e aveva riunito Tom Cruise con il regista di Top Gun. Nel cast figuravano anche Nicole Kidman (galeotto tra i due attori fu proprio quel set), Randy Quaid e Cary Elwes. Il nuovo progetto riprenderà quindi l'universo delle corse automobilistiche del film originale, introducendo però un nuovo personaggio interpretato da Anne Hathaway.

Il ruolo dell'attrice è particolarmente legato alla dimensione delle competizioni: sarà infatti l'ingegnere di un team. Non è ancora stato rivelato quale sarà il suo rapporto con Cole Trickle né in che modo i due personaggi entreranno nella stessa squadra o nella stessa storia.

Alla regia del sequel ci sarà Jonathan Levine, la sceneggiatura sarà scritta da Will Staples, che ha lavorato anche a diversi videogiochi, tra cui Call of Duty 3: Modern Warfare, e ha co-scritto il film d'azione Senza rimorso, con Michael B. Jordan.

Il progetto rappresenta un nuovo ritorno di Tom Cruise a uno dei titoli che hanno segnato la sua carriera. Giorni di tuono era arrivato al cinema nel 1990, 4 anni dopo Top Gun, e aveva consolidato ulteriormente l'immagine dell'attore come protagonista di grandi produzioni hollywoodiane. E proprio a proposito di Top Gun: l'attore è coinvolto anche nel futuro della saga, e nel frattempo sarà protagonista di Digger, il film diretto da Alejandro González Iñárritu, previsto nelle sale il 2 ottobre 2026.

Odissea

Per Anne Hathaway, invece, il progetto arriva dopo un 2026 particolarmente ricco di impegni cinematografici. Tra i suoi film dell'anno figurano Il Diavolo veste Prada 2, Odissea e La fine di Oak Street, mentre entro la fine dell'anno è attesa anche in Verity, l'adattamento del bestseller di Colleen Hoover. L'attrice ha inoltre terminato le riprese di Alone at Dawn, dramma militare con Adam Driver, e sta lavorando a un terzo capitolo di Pretty Princess.