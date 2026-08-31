"Anne Hathaway è una scelta orribile": una star di Giorni di Tuono insorge dopo l'annuncio del sequel

Randy Quaid boccia senza mezzi termini l'ingresso di Anne Hathaway nel sequel del cult di Tony Scott e chiede a Tom Cruise di richiamare la sua controparte originale. Ma le motivazioni fanno riflettere.

Il sequel di Giorni di Tuono non arriverà nelle sale prima del 2028, ma intorno al film si è già acceso un forte dibattito. A innescare la polemica è stato Randy Quaid, interprete del film originale del 1990, che ha reagito con toni durissimi alla notizia dell'ingresso di Anne Hathaway nel progetto al fianco di Tom Cruise.

Per l'attore, la scelta giusta sarebbe un'altra: riportare nel franchise Nicole Kidman, protagonista femminile del primo capitolo, il cult di Tony Scott.

Giorni di Tuono 2, Randy Quaid non vuole Anne Hathaway

Tom Cruise in Giorni di Tuono (1990)

La star dell'originale Giorni di tuono ha affidato a X il suo giudizio sul nuovo casting del sequel e non ha usato formule diplomatiche per dire la sua. Nel primo intervento ha chiamato direttamente in causa Tom Cruise, chiedendogli di recuperare la coppia costruita quasi quarant'anni fa che aveva fatto impazzire i fan.

"Abbiamo bisogno che Nicole (Kidman, ndr) torni", ha scritto. "Non fare il codardo, Tom Cruise. Ti serve la ragazza originale. Non è una questione personale, è cinema. Anne non è sexy, perché, nel caso non l'aveste notato, è incinta".

Poco dopo l'attore ha rincarato la dose, spostando la discussione anche su un terreno politico e sostenendo che Anne Hathaway non sarebbe adatta al pubblico NASCAR che, secondo lui, il film dovrebbe conquistare.

"Anne Hathaway è di sinistra, woke, una scelta orribile per il pubblico NASCAR di Giorni di Tuono, che è MAGA. La donna sexy e più adulta per Tom in questo film deve essere Nicole. È il casting che riuscirebbe a vendere l'idea", ha dichiarato.

Quaid ha poi espresso dubbi anche sulla strategia produttiva, ricordando la corsa contro il tempo che accompagnò la lavorazione del primo film. "È interessante perché quando girammo il primo c'era la stessa fretta di farlo uscire; i montatori dormivano a turno nella sala di montaggio. È una cosa strana, sembra quasi che vogliano farlo uscire e farlo fallire".

Al momento né Paramount né i rappresentanti della star de Il Diavolo Veste Prada 2 hanno replicato pubblicamente alle dichiarazioni di Randy Quaid.

Anne Hathaway affianca Tom Cruise nel sequel

L'arrivo di Anne Hathaway rappresenta una delle prime informazioni importanti sul nuovo capitolo del racing movie. Paramount ha fissato l'uscita nelle sale per giugno 2028, con un progetto pensato anche per il formato IMAX. Il ritorno di Cole Trickle avverrà quindi a quasi quarant'anni di distanza dall'originale.

Nel film diretto da Tony Scott nel 1990, Cruise interpretava il giovane e impulsivo pilota Cole Trickle, mentre Quaid vestiva i panni di Tim Daland, proprietario della scuderia che decideva di puntare su di lui. Nicole Kidman era invece la dottoressa Claire Lewicki, destinata a diventare l'interesse sentimentale del protagonista.

Nel film figuravano inoltre Robert Duvall, Cary Elwes e John C. Reilly, nomi che contribuirono a rafforzare il profilo del progetto e a renderlo una tappa significativa nel percorso professionale di Cruise. È anche per questo che Randy Quaid sembra considerare indispensabile recuperare almeno una parte degli elementi che avevano caratterizzato il capitolo originale.

Paramount sembra però intenzionata a costruire il sequel guardando anche a una nuova generazione di star. Resta quindi da capire se il film recupererà qualche elemento del passato oppure se punterà su un cast e su un tono completamente rinnovati, lasciando alle spalle la formula del capitolo originale.