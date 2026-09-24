Anne Hathaway e Dakota Johnson hanno reso il film Verity più erotico del previsto

Il regista Michael Showalter ha raccontato come le due attrici abbiano contribuito a cambiare alcune delle scene più intime del thriller tratto dal romanzo di Colleen Hoover, spingendo il film verso una dimensione più sensuale e trasgressiva.

Quando una storia nasce sulla pagina, non è detto che arrivi sullo schermo esattamente come era stata immaginata: è quello che è successo con Verity, adattamento cinematografico del romanzo di Colleen Hoover, dove Anne Hathaway e Dakota Johnson avrebbero contribuito a rendere alcune delle scene più intime decisamente più sensuali rispetto ai piani iniziali.

Cosa hanno cambiato Hathaway e Johnson?

A raccontarlo è stato il regista Michael Showalter, spiegando a Variety come le due attrici abbiano avuto un ruolo importante nell'elaborazione di alcuni momenti del film. Più che limitarsi a seguire una sceneggiatura già definita, Hathaway e Johnson avrebbero infatti lavorato insieme al regista per trovare una dinamica capace di aumentare la tensione tra i personaggi. "Si è evoluto davvero con Anne e Dakota che dicevano: "E se mentre lei lo bacia, diventasse [Anne]?" E io: "Se volete farlo, sì"", ha raccontato Showalter.

Verity: Anne Hathaway e Josh Hartnett in una scena

Il regista ha poi ricordato in particolare una scelta di Dakota Johnson che, secondo lui, ha modificato immediatamente l'atmosfera della sequenza. "Ho pensato che ci fosse qualcosa di molto sexy, erotico, nel fatto che Dakota dicesse: "Mi siedo semplicemente sulle tue gambe e comincio a baciarlo"", ha spiegato.

Secondo Showalter, proprio quel tipo di improvvisazione ha permesso alla scena di assumere una sfumatura più audace. "Lei vede Jeremy e semplicemente ci va. E quello mi è sembrato l'inizio di qualcosa di trasgressivo. Prende ciò che desidera e lui è lì per lei", ha aggiunto il regista.

L'obiettivo, però, non era inserire la sensualità come elemento isolato. Le scelte delle due interpreti servivano soprattutto a rendere più complesso il rapporto tra i protagonisti e a introdurre fin dall'inizio una componente di attrazione che si intreccia con il mistero al centro della storia.

La storia di Verity

Il film è tratto dal romanzo Verity, pubblicato da Colleen Hoover nel 2018, e porta sul grande schermo una vicenda costruita proprio sull'incertezza e sulla difficoltà di capire fino a che punto ci si possa fidare di ciò che viene raccontato.

Locandina di Verity

Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh, una scrittrice in difficoltà che riceve un'opportunità inattesa. Jeremy Crawford, interpretato da Josh Hartnett, le propone infatti di completare una popolare serie di thriller lasciata incompiuta dalla moglie Verity, interpretata da Anne Hathaway. Verity è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente e non è più in grado di portare avanti il proprio lavoro. Lowen viene quindi invitata nella casa della famiglia Crawford, dove dovrà consultare gli appunti e il materiale lasciato dalla scrittrice per poter proseguire la serie.

È proprio durante la permanenza nella villa che Lowen trova qualcosa che non avrebbe dovuto vedere: un manoscritto inedito nel quale vengono raccontati episodi inquietanti legati alla famiglia Crawford. Da quel momento la situazione cambia completamente. Lowen non sa se ciò che ha trovato sia una confessione autentica oppure una costruzione deliberata, pensata per manipolare chiunque finisca per leggerla. A complicare ulteriormente le cose arriva il rapporto con Jeremy. L'attrazione tra i due cresce mentre Lowen cerca di mettere insieme i frammenti di una storia sempre più difficile da decifrare, trasformando la casa dei Crawford in un luogo dove desiderio, sospetto e segreti finiscono per sovrapporsi.

La dimensione erotica diventa così parte integrante della tensione psicologica del film, senza essere separata dal mistero che sostiene l'intera vicenda.

Verity arriverà nelle sale statunitensi il 2 ottobre 2026, distribuito da Amazon MGM Studios.