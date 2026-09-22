Grande Fratello Vip, terza puntata: prime polemiche e cinque concorrenti in nomination

La terza puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 21 settembre, ha portato con sé le prime tensioni all'interno della Casa. Nel corso della serata il pubblico ha scelto il primo concorrente a rischio eliminazione, ma non sono mancate le polemiche che hanno coinvolto soprattutto Valeria Marini, Giulia Provvedi e Federica Morello, ma anche le nomination che hanno portato cinque concorrenti al televoto. A intervenire sulle dinamiche della Casa sono state anche la conduttrice Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, le polemiche accendono la Casa: Valeria Marini protagonista delle prime tensioni

Tra domenica e lunedì, Valeria Marini è stata protagonista di diversi confronti con gli altri concorrenti, anche in vista della prova di performance prevista durante la terza puntata. A inizio serata, Marina La Rosa, parlando degli screzi avuti con la sua coinquilina, ha commentato: "Valeria non si sente protagonista, Valeria è protagonista". Anche Cesara Buonamici ha espresso il suo punto di vista: "Valeria ha la smania di primeggiare e non si può aggiustare".

Giulia Provvedi contro Federica Morello

Non corre buon sangue tra Giulia Provvedi e Federica Morello. Federica ha spiegato di non comprendere i motivi dell'astio mostrato dalla coinquilina nei suoi confronti. Secondo Selvaggia Lucarelli, Giulia sarebbe convinta che Federica possa rappresentare un pesce piccolo e per questo è pronta a combatterla.

Giancarlo Danto si scontra con Alessandro Varsi

La tensione è poi esplosa dopo la sorpresa nella Casa con l'ingresso di Iva Zanicchi, arrivata per ricordare Walter Chiari, padre di Simone Annicchiarico. Giulia Provvedi è scoppiata in lacrime, spiegando di essere dispiaciuta per le accuse di aggressività ricevute. Marina La Rosa è intervenuta per sostenerla: "Giulia è stupenda", aggiungendo che dovrebbe lavorare maggiormente sulla propria sicurezza. Anche Selvaggia Lucarelli è tornata sullo scontro con Federica Morello: "Non mi sembrava fosse successo chissà cosa per maltrattarla così".

Alessandro Varsi e Giancarlo Danto ai ferri corti

Anche tra Alessandro Varsi e Giancarlo Danto ci sono state diverse incomprensioni. Danto ritiene di essere stato sempre disponibile nei confronti del coinquilino, mentre Varsi ha confermato di percepire una certa distanza tra loro: "Ho semplicemente detto che non ho nessun feeling con te". Subito dopo è arrivato il risultato del primo televoto, perso proprio da Giancarlo Danto, diventato così il candidato alla prima eliminazione.

Guendalina Tavassi torna a parlare del Grande Fratello

Nel corso della puntata, Guendalina Tavassi ha raccontato quanto la sua esperienza al Grande Fratello 11 abbia cambiato la sua vita, anche dal punto di vista economico. "Per sempre grata a questo programma, a voi e soprattutto al pubblico che mi ha sempre sostenuta", ha dichiarato. Per lei sono arrivati anche i complimenti di Selvaggia Lucarelli: "Concorrente ideale per qualsiasi reality, personaggio che non schiaccia la persona".

Guendalina Tavassi racconta la sua esperienza al GF 11

Federica Morello e Piera Meloni contro le veterane dei reality

Durante la settimana, Federica Morello e Piera Meloni, finite nel backstage, hanno criticato alcune delle concorrenti veterane dei reality, tra cui Valeria Marini e Carmen Russo. Morello ha osservato che una persona come Valeria Marini "fuori dal Grande Fratello è sempre la Marini", sottolineando invece come per i concorrenti più giovani il programma possa rappresentare un'importante occasione.

Valeria Marini ha preso male le parole della coinquilina e ha replicato: "Tu non puoi dare un giudizio". La showgirl ha poi spiegato di essere entrata nella Casa per uscire da una situazione di difficoltà e sofferenza. Anche Carmen Di Pietro ha posto una domanda: "Quelli della mia età non possono partecipare?". Sulla questione è intervenuta Marina La Rosa: "Avete questa possibilità, invece di parlare di chi ha 50 anni, sfruttatela".

Immunità e Nomination

La gara dei talenti è stata vinta dagli uomini. Il risultato ha permesso a Jonathan di ottenere l'immunità. Subito dopo è iniziato il giro di nomination, le prime a esprimersi sono state le donne:

Marina nomina Federica

Megan nomina Federica

Valeria nomina Federica

Carmen nomina Federica

Federica nomina Carmen

Piera nomina Carmen

Michelle nomina Federica

Giulia nomina Federica

Guendalina nomina Federica

Le due donne più votate sono Federica e Carmen. Gli uomini hanno effettuato le nomination nella Nuvola, con Danto già al televoto che ha fatto la propria scelta nel segreto del confessionale.

Giancarlo nomina Varsi

Varsi nomina Moreno

Roncaccia nomina Moreno

Moreno nomina Varsi

Giacomo nomina Andreas

Simone nomina Roncaccia

Jonathan nomina Roncaccia

Andreas nomina Varsi

Alex nomina Giacomo

Gli uomini più votati sono Varsi, Moreno e Roncaccia. Al termine delle nomination parte il televoto. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra Varsi, Moreno, Roncaccia, Federica e Carmen. Il concorrente meno votato sarà candidato all'eliminazione insieme a Giancarlo Danto, già al televoto.