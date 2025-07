Verity: posticipata l'uscita nelle sale del film con star Anne Hathaway e Dakota Johnson

Amazon MGM Studios ha annunciato la nuova data di uscita del film Verity, l'adattamento del romanzo di Colleen Hoover che avrà come star Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett.

L'appuntamento per gli spettatori nelle sale cinematografiche è slittato di qualche mese ed è ora stato fissato al 2 ottobre 2026.

Le prime anticipazioni sul film

Verity, nei cinema americani, dovrà scontrarsi attualmente con il nuovo film diretto da Alejandro G. Inarritu che ha come star Tom Cruise.

Il primo trailer del film, che inizialmente avrebbe dovuto debuttare nelle sale americane il 15 maggio 2026, era stato presentato al CinemaCon nel mese di aprile.

Al centro della trama ci sarà Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una scrittrice in difficoltà alle prese con una grave crisi economica che la porta ad accettare un lavoro complicato. Jeremy Crawford (Josh Hartnett), il marito della scrittrice di bestseller Verity Crawford (Anne Hathaway), l'ha infatti assunta per completare i libri di una serie di successo che sua moglie non è riuscita a finire dopo un misterioso incidente. Dopo essere arrivata nella lussuosa residenza della famiglia, Ahsleigh si rende conto che le cose non sono come sembrano e un manoscritto incompleto e segreto potrebbe rivelare degli inquietanti dettagli riguardanti il passato della famiglia.

Lowen si avvicina a Jeremy e al figlio Crew, cercando di capire cosa c'è di vero nelle opere di Verity.

Cosa mostrava il trailer

Il video che era stato mostrato al CinemaCon, che non è poi stato condiviso online, si apriva con il primo incontro tra Verity e Jeremy in un bar, spostanodosi poi nel presente, quando la protagonista è incapace di badare al figlio e di nutrirsi dopo un tragico evento. Lowen si presenta quindi nell'enorme casa isolata della coppia, dove sta per stabilirsi per affrontare il romanzo incompleto, mentre Verity è costretta a letto. Jeremy sembra inoltre iniziare una storia d'amore con Lowen, ma non tutto è come sembra.