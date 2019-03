Annabelle 3, il trailer italiano del film vi farà saltare dalla paura!

Annabelle 3: Warner Bros. ha rilasciato il trailer italiano del film, terzo capitolo della fortunata saga horror nata da una costola di The Conjuring, che uscirà nelle sale italiane in estate, per l'esattezza il 4 luglio, una settimana dopo gli Stati Uniti.

Come potete vedere nel trailer, Annabelle 3 rispetta le convenzioni del genere, affidandosi a una suspense generata dall'assoluta immobilità del personaggio titolare. A fare danni fisici ci penseranno altre forze, come sentiamo dire nel filmato: "È un intermediario per altre entità." Il film è l'esordio registico di Gary Dauberman, sceneggiatore dei due film precedenti, e come suggerisce il titolo è un ritorno a casa: la bambola posseduta da un demone darà infatti del filo da torcere a Judy (Mckenna Grace), la giovane figlia di Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), e alle sue babysitter (Madison Iseman e Katie Sarife). L'azione si svolgerà principalmente nella casa dei Warren, e più precisamente nella stanza dove custodiscono tutti i malefici cimeli delle loro varie indagini legate al paranormale.

Di seguito potete vedere anche il trailer in inglese!

Annabelle 3 è uno degli horror più attesi del 2019 ed è il settimo episodio del franchise inaugurato nel 2013 da L'Evocazione - The Conjuring, formato da un filone principale dedicato ai coniugi Warren e diversi spin-off. Il più recente di questi, La Llorona - Le lacrime del male (il cui legame - molto sottile - con il cosiddetto Conjuring Universe è stato svelato solo poche settimane fa, durante la prima proiezione pubblica al festival South by Southwest), uscirà in Italia il 17 aprile. Sono in lavorazione anche il terzo episodio delle avventure dei Warren e un film incentrato su Crooked Man, apparso brevemente in The Conjuring - Il caso Enfield. Il produttore James Wan ha anche affermato di avere un'idea per il ritorno in scena di Valak, il demone con le fattezze di una suora. Ad oggi, i primi cinque film del franchise hanno incassato, nel mondo, un totale di un miliardo e mezzo di dollari.