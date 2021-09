Annabelle 3: il cameo "televisivo" della vera bambola dei Warren

In Annabelle 3, appare anche un riferimento 'televisivo' alla vera bambola dei coniugi Warren che ha fornito l'ispirazione per realizzare il film.

Nella realtà, l'aspetto di Annabelle, bambola che ha ispirato il personaggio omonimo nel franchise di The Conjuring, è ben diverso da quanto mostrato nel film. Annabelle, infatti, è una Raggedy Ann in pezza estremamente diversa da quanto portato in scena da James Wan. Inevitabilmente, Annabelle 3 contiene un breve omaggio "televisivo" alla bambola maledetta che ha consentito l'esistenza della sua sosia su grande schermo.

Annabelle 3: una scena del film

In corrispondenza del minuto 50 di Annabelle 3, infatti, Judy è intenta a guardare un game show in TV che mostra una particolare vittoria da parte di una coppia. I due si sono aggiudicati un viaggio a Vegas e niente meno che una bambola Raggedy Ann che strizza l'occhio alla vera Annabelle custodita al Museo dell'Occulto dei Warren a Monroe.

Protagonista dei tre omonimi episodi del franchise di The Conjuring, secondo Ed e Lorraine Warren, Annabelle è una bambola maledetta presumibilmente infestata dallo spirito di una ragazza deceduta. Annabelle 3 ha visto il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni di Ed e Lorraine Warren e racconta il coming of age della piccola Judy, la figlia della coppia, alle prese con la bambola maledetta che la traghetterà verso l'adolescenza.

Annabelle 3: Mckenna Grace in un momento del film

L'ultimo capitolo del franchise di The Conjuring a essere uscito al cinema è The Conjuring: Per ordine del Diavolo. Il film di Michael Chaves si è discostato dallo stile dei precedenti due film diretti da James Wan e ha abbracciato un mix tra il police produceral e il thriller giudiziario. A proposito di The Conjuring: Per ordine del Diavolo, il regista ha rivelato di aver omaggiato L'esorcista e aver provato a scrivere una lettera d'amore a titoli quali La casa e Nightmare - Dal profondo della notte.