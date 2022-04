Animali Fantastici - I segreti di Silente in vetta al box office italiano, flessione negli incassi a Pasqua

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Mads Mikkelsen in una scena

Straordinario risultato per Animali Fantastici - I Segreti di Silente, l'atteso nuovo capitolo del Wizarding World creato da J.K. Rowling. Il film, diretto da David Yates e con protagonisti Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen, segna un debutto trionfale al box office italiano conquistando il grande pubblico con 4 milioni di euro di incasso raccolti in soli sei giorni di programmazione, nonostante la flessione generale degli incassi nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Qui la nostra recensione di Animali fantastici - I segreti di Silente, nuova avventura prequel di Harry Potter dedicata al magizoologo Newt Scamander. Il film, che ha già incassato 150,4 milioni di dollari a livello globale.

Sonic 2 - Il Film: Jim Carrey e Lee Majdoub in una scena

Come negli USA, anche in Italia il fantasy di JK Rowling ruba a Sonic 2 - Il Film la prima posizione, ma la pellicola ispirata al celebre videogame continua a mietere incassi, altri 926.549 euro la portano a un totale di 2,6 milioni di euro in due settimane. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Terza posizione per Morbius. La pellicola Sony interpretata da Jared Leto incassa altri 327.000 euro e arriva a 2,8 milioni complessivi. Come rivela la recensione di Morbius, nel film Jared Leto guida il cast nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue che, in seguito a una cura sperimentale, si trasforma in un vampiro succhiasangue.

Il film d'animazione Dreamworks Troppo Cattivi - The Bad Guys scivola in quarta posizione con un incasso di 216.000 euro che lo porta a superare i 2 milioni complessivi. Come rivela la recensione di Troppo cattivi, al centro della storia troviamo una banda criminale di animali che sta per tentare la sua truffa più impegnativa: diventare cittadini modello.

Quinta posizione per il debutto del nuovo film di Lillo e Greg, Gli idoli delle donne, diretto a sei mani con Eros Puglielli. 214.331 euro di incasso e 31.000 presenze per la pellicola comica interpretata anche da Ilaria Spada, Francesco Arca, Maryna e Corrado Guzzanti. Qui la nostra recensione de Gli idoli delle donne.