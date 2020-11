Animali Fantastici 3: "Sostituite Johnny Depp con Colin Farrell", chiedono i fan

Dopo il tanto discusso addio di Johnny Depp al film Animali Fantastici 3, i fan chiedono alla Warner Bros. di richiamare Colin Farrell per il ruolo di Grindelwald. L'attore irlandese aveva già recitato al fianco di Eddie Redmayne nel primo film della saga.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Johnny Depp alla premiere di Londra 2

Warner Bros. ha licenziato Johnny Depp da Animali Fantastici 3, e questa scelta ha scatenato le polemiche di tutti i fan dell'attore ma anche dell'universo di Harry Potter che nelle scorse ore hanno già annunciato di voler boicottare il film in segno di protesta. Depp ha condiviso sul web una lettera attraverso cui continua a sostenere la propria innocenza relativa alle accuse di violenza rivoltegli contro dalla sua ex moglie, Amber Heard. L'attore ha poi detto di aver accettato la richiesta della Warner Bros. senza comunque nascondere tutto il proprio rammarico e dispiacere per quanto stia accadendo nella sua vita privata e professionale.

A questo punto, secondo il classico The Show Must Go On, in molti si chiedono chi potrebbe sostituire l'attore nel ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3, film la cui uscita è stata rimandata al 2022. Nelle ultime ore, sempre più persone sostengono che la scelta più "digeribile" sarebbe quella di tornare a coinvolgere Colin Farrell che ha interpretato Lord Percival Graves nel primo film del 2016. In quel caso, il finale rivelò che si trattava in realtà di Grindelwald che aveva cambiato il suo aspetto attraverso l'uso della trasfigurazione per assumere l'identità di Graves. Ecco perché la Warner Bros. potrebbe tentare di riparare il danno richiamando Farrell, come suggeritogli direttamente dai fan attraverso una serie di tweet. "Sarebbe un'occasione persa se non contattassero Colin Farrell per interpretare Grindelwald dopo che Johnny Depp si è dimesso. #JustSaying #FantasticBeasts" si legge nel primo post, a cui se ne aggiunge un altro che suggerisce una possibile mossa da seguire per dare continuità e senso alla storia: "Riassumere Colin Farrell e comportarsi come se avesse cambiato aspetto per tutto il tempo e questo fosse il vero lui? Farrell è fantastico". "Ovviamente Johnny Depp che si dimette da Animali fantastici 3 è un peccato, ma questa è l'occasione perfetta per riportare Colin Farrell" twitta infine un altro utente.

Ricordiamo che l'addio di Johnny Depp non rappresenta il primo ostacolo che Animali Fantastici si ritrova ad affrontare: innanzitutto, la Warner Bros. ha dovuto fare i conti con l'insuccesso dell'opera uscita nel 2018, divenuto il film con il minor incasso di Wizarding World; poi, la produzione di Animali fantastici 3 è stata interrotta all'ultimo minuto a causa della pandemia globale; infine, negli ultimi mesi l'autrice di Harry Potter, J.K. La Rowling, è finita al centro di un mare di polemiche a causa di alcune sue osservazioni giudicate transfobiche da migliaia e migliaia di persone.

Per quanto riguarda Colin Farrell, nel 2022 lo vedremo sicuramente impegnato nel ruolo di Pinguino nell'attesissimo The Batman di Matt Reeves.