Animali fantastici, David Yates: 'La saga è semplicemente in pausa'

Il regista David Yates ha parlato della saga di Animali Fantastici spiegando che, per ora, non c'è intenzione di farla tornare nelle sale.

La saga di Animali Fantastici, secondo quanto dichiarato dal regista David Yates, è attualmente "in pausa".

Il filmmaker ha parlato della saga prodotta da Warner Bros con protagonista Eddie Redmayne, nel ruolo di Newt Scamander, di cui sono stati realizzati tre dei cinque capitoli previsti.

Una saga in pausa

Animali Fantastici e Dove Trovarli: Eddie Redmayne in una foto del film

David Yates ha raccontato: "Con Animali fantastici e dove trovarli è tutto semplicemente fermo. Abbiamo realizzato questi tre film, l'ultimo durante una pandemia, ed è stato enormemente divertente, ma è stato difficile. Stavamo girando quando non c'era un vaccino. Grazie al cielo nessuno si è ammalato, ma abbiamo avuto i protocolli più dettagliati".

Il regista, che ha diretto tutti e tre i film, ha spiegato: "Siamo tutti così orgogliosi di Animali Fantastici - I segreti di Silente e quando è uscito nel mondo, abbiamo semplicemente avuto bisogno di fermarci, metterci in pausa e prendercela con calma".

Un progetto ambizioso

J.K. Rowling ha firmato le sceneggiature dei tre capitoli e il filmmaker ha ricordato: "L'idea che ci sarebbero stati cinque film è stata una sorpresa per la maggior parte di noi. Jo l'ha detto spontaneamente, a una proiezione stampa. Nessuno ci aveva detto che sarebbero stati cinque, ci eravamo impegnati per un film... Sono certo che, a un certo punto, torneremo. Ma sì, non ho parlato con Jo, non ho parlato con David Heyman, non ho parlato con Warner Bros, ci stiamo concedendo una pausa ed è piuttosto bello, mi permette di fare altre cose".