Anmali fantastici: Eddie Redmayne aggiorna sul futuro di Newt Scamander

Eddie Redmayne è tornato a parlare di uno dei suoi personaggi più conosciuti sul grande schermo, il magizoologo Newt Scamander, interpretato dall'attore britannico nella saga cinematografica di Animali fantastici.

L'attore ha recitato in tutti e tre i film del franchise tratto alle opere di J.K. Rowling che si è occupata anche della sceneggiatura. Dopo l'esordio in Animali fantastici e dove trovarli, ha ripreso il ruolo in Animali fantastici - I crimini di Grindelwald e Animali fantastici - I segreti di Silente.

Addio Newt?

In una recente intervista, Redmayne ha confessato ai fan che probabilmente non lo vedranno più vestire i panni di Newt Scamander perché la serie potrebbe essersi conclusa anticipatamente rispetto alle previsioni, probabilmente a causa delle pessime recensioni.

Eddie Redmayne sul set di Animali fantastici e dove trovarli

"Penso proprio di sì" ha risposto Redmayne alla specifica domanda sull'addio a Newt del pubblico "È una risposta molto sincera ma sì. E per quanto ne so è così. Voglio dire, dovreste parlare con le persone di Warner Bros. e J.K. Rowling ma per quanto ne so è tutto".

Futuro al parco

Eddie Redmayne non si è però sottratto alle indicazioni sul futuro di Newt:"Penso che possa tornare con un'apparizione nel mondo Universal in Florida che stanno aprendo, dove potreste avere un assaggio di cosa stava facendo a Parigi".

Il riferimento di Eddie Redmayne è al nuovo parco a tema in apertura nel 2025, Universal Orlando Resort, che avrà un'area dedicata al Wizarding World di Harry Potter, inclusa la Parigi anni '20 e il Ministero della Magia britannico. Animali fantastici è un franchise diretto da David Yates e basato sui personaggi creati da J.K. Rowling nell'universo di Harry Potter. Il primo film si è concentrato sulla storia di Newt Scamander, un magizoologo in viaggio con una valigetta contenente strane creature magiche. Nei sequel sono apparsi anche Johnny Depp e Jude Law.