Animali Fantastici 3, riprese confermate in Brasile nonostante il Coronavirus!

Nonostante l'emergenza Coronavirus, Animali Fantastici e dove trovarli 3 inizierà regolarmente le riprese questo lunedì in Brasile, così come ha rivelato il giornalista di Variety Justin Kroll. La Warner Bros. ha infatti deciso di affrontare la complessa situazione sanitaria ragionando caso per caso, diversamente dalla Disney che, al contrario, ha chiuso momentaneamente tutti i film attualmente in lavorazione per precauzione.

Questo significa che non solo Animali Fantastici 3, ma anche altre opere attualmente attive rispetteranno la tabella di marcia. Tra queste ci sono due blockbuster molto attesi come The Batman e Matrix 4, mentre rimane ancora da capire il destino del biopic su Elvis Presley che Baz Luhrman aveva iniziato a girare in Australia, in quanto uno dei suoi protagonisti, Tom Hanks, è risultato positivo al Covid-19 ed è ora in quarantena insieme alla moglie Rita Wilson. "La salute e la sicurezza dei membri della nostra azienda è sempre la nostra massima priorità", ha affermato WB in una nota . "Per questo stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano sulle nostre produzioni in tutto il mondo".

Il titolo completo del terzo capitolo di Animali fantastici e dove trovarli non è stato ancora rivelato, ma vedrà il ritorno della creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling, come sceneggiatrice, in coppia per la prima volta con Steve Kloves che aveva scritto alcuni capitoli del maghetto occhialuto per il grande schermo. I due produrranno anche il film insieme a Lionel Wigram e al produttore in franchising di Wizarding World David Heyman. Dietro la macchina da presa ci sarà David Yates che ha già diretto gli altri due capitoli e torneranno ovviamente tutti i membri principali: Eddie Redmayne come Newt Scamander, Katherine Waterston come Tina Goldstein, Dan Fogler come Jacob Kowalski, Ezra Miller come Credence Barebone e verosimilmente anche Johnny Depp nella parte di Gellert Grindelwald. Eventuali nuove aggiunte al cast o nuovi personaggi non sono ancora stati confermati. Poco si sa della trama, sappiamo che parte dell'azione si svolgerà a Rio de Janeiro, in Brasile, terza grande città, dopo New York e Parigi, a fare da sfondo a queste nuove avventure fantastiche.