Mulan, New Mutants e Antlers: Disney posticipa l'uscita a causa del Coronavirus

Mulan, New Mutants e Antlers non arriveranno nelle sale come previsto: Disney ha deciso di posticiparne l'uscita a data da destinarsi a causa del Coronavirus.

La distribuzione dei titoli in arrivo a marzo e aprile nelle sale di tutto il mondo è sembrata attualmente impossibile, considerando i divieti ormai attivati in molte nazioni. Disney ha quindi posticipato la distribuzione di Mulan, New Mutants e Antlers, la cui uscita negli Stati Uniti rispettivamente il 27 marzo, 3 aprile e 17 aprile. Lo studio non ha ancora annunciato le nuove possibili date per il debutto sul grande schermo.

La scelta è stata presa a livello globale e sembra purtroppo l'unica scelta per lo studio per evitare perdite economiche importanti, considerando inoltre che il mercato asiatico è ancora bloccato. Attualmente l'emergenza Coronavirus ha inoltre portato alla chiusura dei cinema in Italia, Danimarca, Norvegia, Grecia, Polonia, India, Libano e Kuwait. Nei prossimi giorni sembra che anche Svezia, Finlandia e Belgio stiano per chiudere i battenti.

Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Messico, Australia e Brasile, fino a questo momento, hanno ancora i cinema aperti.