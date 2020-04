Animali Fantastici 3: quando esce, trama e anticipazioni

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Eddie Redmayne e Katherine Waterston in una foto del film

Cosa sappiamo, per ora, di Animali Fantastici 3, prossimo film della saga prequel/spin-off di Harry Potter? Inizialmente prevista alla fine di quest'anno, rispettando l'intervallo di due anni tra un episodio e l'altro, poi posticipata, la data di uscita ufficiale è il 12 novembre 2021 per quanto riguarda le sale americane. Come per i due film precedenti, la regia sarà di David Yates, mentre per la sceneggiatura l'autrice J.K. Rowling è affiancata da Steve Kloves, autore dei copioni di sette degli otto film dedicati alle gesta del maghetto. Quest'ultimo è anche tra i produttori insieme al veterano David Heyman.

Animali fantastici 3: l'ambientazione e le location che vorremmo per il film

Trama e anticipazioni

La trama di Animali fantastici 3 non è attualmente nota, ma si presume che si affronteranno le principali conseguenze del finale di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald: Queenie è passata dalla parte dei cattivi, Credence Barebone sarebbe in realtà il fratello minore di Silente, e quest'ultimo è vincolato da un patto di sangue che gli impedisce di affrontare direttamente Grindelwald.

Le location

Fantastic Beasts and Where to Find Them: l'attore Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander

Animali Fantastici 3 dovrebbe essere ambientato negli anni Trenta, e per le location si è parlato di Germania e Brasile, con la conferma ufficiale di quest'ultima in un annuncio dello scorso novembre. Non è però da escludere del tutto la prima opzione, che si ricollegherebbe alla presenza di Gellert Grindelwald, antagonista principale dei film, il quale teoricamente è di origine teutonica.

Animali Fantastici presto a Roma? Jude Law: Il Wizarding World italiano sarebbe fantastico!

Il cast

Il Mago Oscuro avrà nuovamente le fattezze di Johnny Depp, nonostante le polemiche dei fan legate alla sua partecipazione al franchise. Al fianco di Depp, nel cast del terzo film di Animali fantastici, torneranno i cinque interpreti principali della saga (Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler e Ezra Miller), con l'aggiunta di Jude Law nei panni del giovane Albus Silente. Jessica Williams, già presente nel secondo film, avrà un ruolo esteso nel terzo, nei panni di Eulalie Hicks, insegnante a Ilvermorny, l'equivalente americano di Hogwarts.

Le riprese di Animali fantastici 3 dovevano iniziare in questo periodo, ma sono state rimandate per cause di forza maggiore. Al momento però i ritardi non dovrebbero influire sulla data d'uscita.