Animali Fantastici 3, King Richard: Warner Bros. blocca le riprese per via del Coronavirus

Stop anche per Animali Fantastici 3 e King Richard, la lavorazione dei due film è stata bloccata da Warner Bros. in risposta all'allarme Coronavirus.

A differenza di quanto anticipato, Warner Bros. ha fermato le riprese di Animali fantastici 3, che avrebbero dovuto prendere il via oggi, per via dell'emergenza Coronavirus. Stop anche alla lavorazione di King Richard, biopic su Venus e Serena Williams con Will Smith.

Warner Bros. ha interrotto Animali Fantastici 3 prima dell'inizio ufficiale della lavorazione a Londra a causa della diffusione del Coronavirus. Bloccate anche le riprese del biopic King Richard, in corso a Los Angeles, fino a nuovo ordine. Ieri era stata diffusa la notizia della sospensione delle riprese di The Batman, in corso a Londra.

King Richard, diretto da Reinaldo Marcus Green, racconta la vita delle superstar del tennis Venus (Saniyya Sidney) e Serena Williams (Demi Singleton) e il rapporto col loro padre e allenatore Richard Williams (Will Smith). Nel cast Jon Bernthal, Liev Schreiber e Dylan McDermott.

Fantastic Beasts 3, diretto da David Yates, prosegue le vicende della saga fantasy spinoff di Harry Potter creata da J.K. Rowling prendendo le mosse dalla fine del secondo capitolo. L'uscita del film è fissata per il 12 novembre 2021. Come nel caso dei primi due film, anche questo sarà ambientato in un diverso continente ed esplorerà le culture magiche attraverso il globo. Il primo Animali fantastici e dove trovarli era ambientato nella New York City del 1927, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald si svolgeva a Parigi mentre Animali fantastici 3 sarà ambientato a Rio de Janeiro, in Brasile.