Animali Fantastici 3: Johnny Depp sarà licenziato dalla Warner Bros?

La Warner Bros si sta preparando ad Animali Fantastici 3, ma al momento la preoccupazione degli studios è tutta su Johnny Depp, l'interprete di Gellert Grindelwald, a causa dei suoi problemi con l'ex moglie Amber Heard, che metterebbero a rischio la sua stessa presenza nel franchise.

L'attore ha denunciato la donna per 50 milioni di dollari per diffamazione, dopo che la Heard aveva a sua volta accusato l'uomo di violenze: Johnny Depp è infatti convinto che tutti quei racconti fossero solo un piano per farsi notare e migliorare la sua carriera. Amber Heard, a sua volta, ha parlato di momenti molto inquietanti in cui Depp tornava a casa ubriaco, le metteva le mani al collo e la prendeva a calci, salvo poi dimenticare tutto a causa dell'alcool.

La continua presenza della coppia sui titoli dei giornali sta mettendo in difficoltà la Warner Bros: sul quotidiano The Post è uscita una notizia inquietante, pare che alcune produttrici esecutive non vedano di buon occhio l'idea di lavorare con Johnny Depp e, soprattutto, il messaggio che potrebbe trasparire da questa collaborazione. Nel dicembre 2017 la stessa J.K. Rowling ha difeso pubblicamente l'attore, dichiarando che "siamo decisamente felici di avere Johnny in un ruolo importante nei nostri film": pare che alla WB non tutti siano felici di queste parole, visto che ora la casa di produzione è messa all'angolo e non può svincolarsi tanto facilmente dalla situazione.

Il nuovo capitolo degli spin-off di Harry Potter - qui per scoprire tutto ciò che sappiamo sul sequel - inizierà la sua lavorazione il prossimo autunno. Animali Fantastici 3 punta ad ampliare lo spazio in cui dovranno cimentarsi tutti i protagonisti, Dan Fogler (interprete di Jacob Kowalski) durante un'intervista ha parlato chiaramente di Brasile, ma resta da vedere quanto del film sarà ambientato nel paese sudamericano anche perché l'attore ha ammesso di aver letto solo dei copioni parziali e non definitivi. Di sicuro vedremo meglio il piano di Grindelwald e verosimilmente ne sapremo molto di più anche sul suo contrastato rapporto con Albus Silente (Jude Law). Punti lasciati fin troppo in sospeso in Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald e che adesso devono essere messi meglio a fuoco.