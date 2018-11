Animali Fantastici 2: Johnny Depp bacchetta Eddie Redmayne nel trailer parodia

Registi, attori, attrici, sceneggiatori. Nessuno è al sicuro. Ormai lo avete capito: nei nostri doppiaggi divertenti è consuetudine bacchettare un po' chiunque, giocando a fare i cattivi. Per cui, potete immaginare che prendere di mira il nuovo universo magico partorito dalla feriva immaginazione di J.K. Rowling sia stato ovvio, inevitabile e molto divertente. Con Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, il veterano del mondo potteriano David Yates (al suo sesto film della saga) è riuscito a spaccare letteralmente in due il mondo dei fan. Alcuni hanno apprezzato il tono più dark e adulto della storia, assieme alla presenza di due attori carismatici e in parte come Johnny Depp (il temibile Grindelwald) e Jude Law (nato per essere Silente). Altri, invece, non hanno perdonato alla Rowling una trama troppo contorta, alcune assurde incoerenze con il suo stesso universo narrativo e un colpo di scena finale che ha lasciato più perplessità che sorprese. Noi, ci siamo soffermati soprattutto sul sentire comune dei delusi. E così, nel nostro nuovo doppiaggio irriverente, ideato da Giuseppe Grossi e realizzato assieme a Michele Di Pasquale e Margherita Bonvino, Silente se la prende con la Rowling, Depp denigra Eddie Redmayne e qualcuno scomoda persino Beautiful. Sì, avete letto bene: Beautiful.

Se questa parodia di Animali fantastici 2 vi è piaciuta, non perdetevi gli altri doppiaggi ironici, da Suicide Squad a DiCaprio

Il secondo capitolo della saga - del quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald - ha riportato in scena molti volti noti tra i fan della saga di Harry Potter, da Redmayne a Katherine Waterston. Tra le new entries, Jude Law nei panni di Albus Silente e Johnny Depp, intravisto nel finale del primo film nel ruolo del malefico Grindelwald, quindi Zoë Kravitz, Callum Turner, Brontis Jodorowsky e Claudia Kim.