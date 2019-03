Animali fantastici 2: J.K. Rowling, "Silente e Grindelwald hanno una relazione sessuale!"

La scrittrice J.K. Rowling ha confermato che tra Albus Silente e Gellert Grindelwald esiste una relazione sessuale. Nel 2007 la Rowling ha rivelato che Albus Silente è gay e nutre dei sentimenti per il vecchio amico volto al male Grindelwald (interpretato da Johnny Depp in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald), ma non ha mai specificato se la loro relazione avesse dei risvolti fisici.

Secondo Digital Spy, però, in una featurette contenuta nel Blu-ray di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, J.K. Rowling ammetterebbe la natura sessuale della loro relazione: "Era appassionata, era una relazione sentimentale. Ma come accade in ogni relazione, gay o eterosessuale o ciò che volete, uno non conosce mai i veri sentimenti dell'altra persona. Puoi credere ciò che vuoi. Perciò sono meno interessata al lato sessuale - anche se credo che questa relazione abbia una dimensione sessuale - e più alle emozioni che provano l'uno per l'altro, che è l'aspetto più affascinante di tutte le relazioni umane."

Quando Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, che mostra Silente e Grindelwald da giovani, è uscito nelle sale, i fan sono rimasti delusi dall'affermazione del regista David Yates secondo cui Silente non sarebbe stato esplicitamente dipinto come gay. Ma Yates ha aggiunto: "Si sono innamorati l'uno dell'idea dell'altro, e dell'ideologia." Qui trovate la nostra recensione a Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald.

