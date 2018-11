Un bacio tra Grindelwald e Silente in Animali Fantastici? Jude Law lo farebbe ad una condizione

Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald è in testa al botteghino mondiale e Jude Law, a Londra, ci ha detto che non vede l'ora di poter tornare a Roma non solo come Papa Lenny Belardo nella seconda stagione di The Young Pope, diretto ancora da Paolo Sorrentino (le riprese cominceranno entro fine mese), ma anche che spera di poter vedere (e soprattutto sentire) il Wizarding World italiano.

Non è la sola sorpresa che ci ha dato l'interprete di Albus Silente del nuovo film - qui potete leggere la nostra recensione di Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald -, professore a Hogwarts e, in futuro, preside, ora nemico giurato di Gellert Grindelwald (Johnny Depp), ma un tempo inseparabile da lui. Durante la nostra conversazione con l'attore inglese, che abbiamo incontrato insieme al premio Oscar Eddie Redmayne, interprete del magizoologo Newt Scamander, e Katherine Waterston, l'Auror Tina Goldstein, abbiamo chiesto a Jude Law se accetterebbe di fare felici i fan che vorrebbero un bacio tra il suo Silente e Grindelwald.

"Dovrebbe essere un prequel, del prequel del prequel" ci ha detto scherzando, seguito subito da Eddie Redmayne: "Non si può mai sapere. Questo film è ambientato dopo che la loro relazione è finita, ma chissà. Forse andando sempre più vicini al grande gioiello...". Law ha allora ribattuto: "Se il contesto fosse giusto, se fosse funzionale alla storia, certamente lo farei. Se pensassi fosse giusto." Katherine Waterston ha concluso dicendo: "Baciarsi davanti alle telecamere è una cosa molto strana: ci sono delle persone che ti guardano. Ti piacerebbe farlo? È strano. Certo, magari a te piace."

La nostra video intervista a Jude Law, Katherine Waterston ed Eddie Redmayne