Animali Fantastici 2: un grosso errore di continuità con la saga di Harry Potter?

Marica Lancellotti

Ogni annuncio riguardante Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald genera sempre grande euforia in tutti i fan di Harry Potter, e quello che ha riguardato l'ingresso nel cast di Animali Fantastici 2 di una giovane Minerva McGranitt non è stato da meno.

La professoressa a capo dei Grifondoro, che nei flm di Harry Potter è stata interpretata da Maggie Smith e nel sequel di Animali fantastici e dove trovarli sarà interpretata dall'attrice irlandese Fiona Galscott, è uno dei personaggi più apprezzati della Rowling, tanto da essere risultata, in un sondaggio, tra i cinque insegnanti più amati del cinema statunitense. La sua partecipazione ad Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald ha fatto sicuramente fare salti di gioia a quanti sperano di conoscere la vita di Minerva McGranitt prima di Hogwarts, ma all'occhio dei più attenti non è sfuggito un dettaglio importante. Sappiamo che Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald dovrebbe essere ambientato nel 1927, ma sappiamo anche che Minerva McGranitt è nata nel 1935: come si spiega la sua partecipazione al film?

Naturalmente i fan hanno già espresso i propri dubbi su social network e forum dedicati. C'è chi ipotizza che la McGranitt potrebbe comparire solo come personaggio legato al futuro di Albus Silente (Jude Law), chi addirittura pensa che ci verrà presentato un nuovo personaggio che con Minerva McGranitt ha in comune soltanto il nome, ma la maggioranza crede che sia "solo" un grosso errore di continuità con la saga originale.

Chi avrà ragione? Per scoprirlo possiamo aspettare pazientemente una risposta da parte di JK Rowling, oppure l'arrivo del film in sala, il prossimo 15 novembre.