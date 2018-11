Animali Fantastici 2: svelato il ritorno di un amato personaggio della saga!

Quando arriverà nelle sale Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, ritornerà sullo schermo - a sorpresa - uno dei personaggi più noti ai fan del franchise di Harry Potter.

Secondo il portale PopCulture, il secondo personaggio proveniente dalla saga principale ad arrivare nel sequel di David Yates sarà quello di Minerva McGonagall. Originariamente interpretata dalla storica Maggie Smith, la versione più giovane sarà interpretata da Fiona Glascott, attrice trentacinquenne già vista in Brooklyn e Resident Evil. Ma le tempistiche hanno creato un po' di confusione nei fan.

Secondo il calendario della saga di Harry Potter, la McGonagall è nata nel 1935, ma Animali fantastici e dove trovarli è ambientato nel 1926, mentre il sequel Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald solo qualche mese dopo i fatti del primo film, quindi la donna non dovrebbe essere ancora nata.

La saga di Animali fantastici sarà composta, a detta della Rowling, da altri tre libri e la scrittrice ha già pianificato tutto fin dal momento in cui sono stati annunciati cinque film, aggiungendo poi: "È sempre possibile che alcuni dettagli vengano cambiati, ma l'arco della storia è già stabilito. Si è trattato di un'opportunità fantastica poter raccontare le parti della storia che non hanno mai trovato posto nei romanzi originali. Sto pensando in particolare a un personaggio che ritengo sorprenderà i fan con la sua presenza nei film...".