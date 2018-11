Animali fantastici 2, Ezra Miller sulla presenza di Johnny Depp: "Nessuno ci ha consultato"

Pur essendo comparso sul red carpet della premiere inglese di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Johnny Depp ha mantenuto un basso profilo rilasciando pochissime interviste e cercando di placare le polemiche che ultimamente hanno accompagnato la sua persona.

J.K. Rowling e il regista David Yates si sono schierati pubblicamente dalla parte di Johnny Depp difendendolo dalle polemiche sollevate dai fan riguardo alla sua presenza. Ma cosa ne pensa il resto del cast? A parlare è Ezra Miller, protagonista di un'intervista fiume su Playboy in cui ha toccato temi come la propria sessualità e il suicidio.

Interrogato sulle polemiche legate alle accuse di violenza mosse a Johnny Depp, Ezra Miller ha commentato: "Nessuno di noi è stato consultato, nessuno di noi sapeva niente."

L'attore 26enne ha poi aggiunto diplomaticamente: "Io mi preoccupo del mio lavoro e cerco di fare il meglio che posso. Ogni singolo aspetto della mia realtà, anche quelli che non mi vanno bene, me li faccio andare bene. E' bello vivere in positività".

In precedenza lo stesso Johnny Depp è intervenuto personalmente commentando le polemiche sollevate dopo la sua conferma nel ruolo di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald specificando di essere grato a J.K. Rowling per aver avuto fiducia in lui: "Voglio essere onesto, stavo male all'idea di aver provocato questi danni a J.K. Rowling e stavo male all'idea che lei dovesse intervenire pubblicamente in mia difesa. Ma alla fine resta il fatto che sono stato accusato ingiustamente, e questo è il motivo per cui ho denunciato il Sun per diffamazione per aver riportato accuse false. J.K. ha visto le prove e sa che le accuse contro di me sono false, questo è il motivo per cui mi ha sostenuto pubblicamente. Non l'avrebbe fatto se non avesse saputo la verità".

