Animali Fantastici 2: le accuse a Johnny Depp hanno un impatto minimo sui fan

La vita privata burrascosa di Johnny Depp e lo scarso entusiasmo della critica di fronte ad Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald non influenzerebbero la nutrita schiera di fan della saga di Harry Potter. Lo sospettavamo già, ma adesso arriva la conferma scientifica.

Fandom, brand globale che opera sul web, avrebbe riscontrato un aumento di interesse dei fan in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald rispetto al precedente Animali fantastici e dove trovarli, il tutto nonostante le accuse piovute addosso a Johnny Depp avessero costretto J.K. Rowling a difendere la scelta di confermarlo nel cast.

_"Ciò che interessa davvero ai fan è immergersi nella storia e nella mitologia. La stampa e gli altri fattori esterni - buoni, cattivi o indifferenti - non hanno effetto sul mondo del film per loro"__ spiega Fandom stimando che la loro pagina wiki su Harry Potter ha generato 21 milioni di visualizzazioni mensili. Nel secondo film il traffico sul web è aumentato del 27%, soprattutto in concomitanza con l'arrivo dei trailer.

Quella dedicata a Gellart Grindelwald è stata la pagina più popolare su Fandom per il mese di ottobre, seguita da Tom Riddle (la versione giovane dell'antagonista di Harry Potter, Lord Voldemort) e da quella dedicata al protagonista, Newt Scamander. Adesso vedremo se gli incassi cinematografici di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, al cinema da ieri, confermeranno il trend.

Nel frattempo Fandom specifica: "Il nostro pubblico non è interessato al gossip da red carpet. Sanno che Newt Scamander non è Eddie Redmayne, e viceversa." La conferma arriva dal fatto che né le mise eccentriche mostrate da Ezra Miller sul red carpet ne i pettegolezzi sul privato di Johnny Depp hanno generato incrementi di traffico legato al film.

In realtà un'eccezione ci sarebbe, come svela Fandom, ma non riguarda Harry Potter bensì Jason Momoa: "Jason Momoa riesce a far aumentare le visite a una pagina, le persone cercano nuove foto sue perché è particolarmente bello".

