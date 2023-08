Angus Cloud, i video dei provini che lo hanno portato ad Euphoria vi spezzeranno il cuore: 'Sono un imbranato'

Le audizioni di Angus Cloud che gli hanno permesso di ottenere la parte di Fezco "Fez" O'Neill in Euphoria sono state condivise online dalla madre dell'attore, morto a soli 25 anni il 31 luglio.

Lisa Cloud ha infatti pubblicato il link ai video in cui suo figlio risponde ad alcune domande poste da Jennifer Venditti, che lo aveva incontrato e segnalato ai produttori della serie a Brooklyn.

I filmati mostrano Angus a 19 anni

Angus Cloud in una foto

Lisa Cloud ha scritto su Facebook: "Questo mi è appena stato inviato da Jennifer Venditti, che lo ha scelto a Brooklyn. Si tratta del suo primo video. Dopo che questo filmato è stato mandato ai creatori di Euphoria gli è stato chiesto di leggere per la parte di Fezco. Cattura realmente lo spirito straordinario di mio figlio".

Nei filmati Angus Cloud risponde ad alcune domande sulla sua vita, tra cui come si descriverebbe a uno sconosciuto: "Probabilmente imbranato. Faccio in un certo senso qualsiasi cosa mi capiti. Cerco di sfruttare al meglio... Non so come spiegarlo, ma lo chiamiamo 'peppin', ovvero quanto ti impegni in ogni attività casuale e spontanea. Usciamo semplicemente di casa e troviamo molte cose divertenti da fare che le persone normali non farebbero".

Il ragazzo, che all'epoca aveva solo 19 anni, ha poi raccontato di come insieme ai suoi amici si introduceva ogni tanto in vari luoghi, come lo zoo di San Francisco, perché non avevano soldi, ritrovandosi in situazioni assurde come finire in una gabbia con dei canguri o dei facoceri.

La morte di Angus Cloud e un amore da proteggere

Le emozioni del giovane Angus

Angus dice poi: "Cerco di soffocare le mie emozioni nei confronti delle altre persone perché non voglio rimanere bloccato in quello che provo, perché è troppo da sopportare. Ma si deve accettare il bene e il male. Mi sono reso conto che, anche se provo a rimanere distante e a ignorare le mie emozioni, non posso evitare di amare. Se accade quella merda non puoi dire di no". Cloud successivamente risponde che la parte migliore della sua vita è la libertà e "Non lo so, semplicemente l'amore che ho da dare e ricevere. Ovunque, esserne circondato. Mi sento fortunato solo per essere vivo".