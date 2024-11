Angelo Duro annuncia "alla sua maniera" l'uscita della commedia Io sono la fine del mondo in un teaser

La comicità asciutta e irriverente di Angelo Duro conquisterà il grande pubblico? Lo scopriremo a partire dal 9 gennaio quando approderà nei cinema con Vision Distribution Io sono la fine del mondo, primo film che lo vede protagonista assoluto in introdotto da un poster e da un teaser alquanto significativo.

Introdotto da un countdown il promo si conclude con un boccaccesco (e sorprendente) intervento in perfetto Angelo Duro style senza rivelarci niente, ma proprio niente, sulla commedia in arrivo. Ciò che sappiamo per certo è che il film è diretto da Gennaro Nunziante, fautore dei successi cinematografici di Checco Zalone. Ad accompagnare Duro nel suo esordio un cast di tutto rispetto che comprende il veterano Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone e Evelyn Maria Rita Famà.

La sinossi

Una produzione Indiana Production con Vision Distribution in collaborazione con Sky, la sinossi di Io sono la fine del mondo è piuttosto concisa e ruota attorno al detto "Un giorno i tuoi genitori non ci saranno più e sarai pieno di rimorsi" Frase che risuona in testa di Angelo, convincendolo a prendersi cura dei suoi vecchi genitori ora che non sono più autosufficienti per vendicarsi dei peggiori nemici della sua adolescenza.

"Una mattina mi chiama da Palermo quell'idiota di mia sorella che non sentivo da tanti anni, e con quella voce stridula che infastidisce mi dice che vuole andare in vacanza, ma non può farlo perché deve prendersi cura di mamma e papà. Mi chiede di darle il cambio, ma io non ci penso nemmeno. Vi rendete conto? Devo andare giù a prendermi cura dei miei genitori, quei due rigidi e autoritari che per tutta l'adolescenza sono stati i miei nemici, che mi hanno imposto cosa fare, cosa mangiare, chi frequentare" racconta con fare colorito il comico. "Adesso sono diventati anziani e fragili e hanno bisogno di me. I paradossi della natura, diventare genitore dei tuoi genitori. No che non ci vado. A mente fredda, però, ci ho pensato e mi sono detto 'Quando ti ricapita l'occasione di poterti vendicare di tutto quello che ti hanno combinato quei due?'".