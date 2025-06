Angelo Duro nei guai col fisco: indagato per una presunta evasione fiscale di 150.000 Euro

Il comico e attore Angelo Duro è finito al centro di un'indagine per presunta evasione fiscale. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, la Procura di Roma ha acceso i riflettori su un possibile risparmio illecito d'imposta pari a 150mila euro, riferito all'anno fiscale 2023.

L'indagine, formalmente ancora a carico di ignoti, è coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci, e si basa su accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'artista palermitano, noto anche per la partecipazione a Sanremo 2023.

Le accuse: "Ha usato uno schema per pagare meno tasse"

L'inchiesta trae origine da un controllo amministrativo, i cui esiti sono stati trasmessi a Piazzale Clodio. Al centro dell'indagine ci sarebbe il presunto schema fiscale utilizzato da Duro per la gestione dei propri guadagni. Secondo l'ipotesi investigativa, l'attore avrebbe inizialmente operato con una partita Iva in regime forfettario, formula riservata a piccoli contribuenti, per poi superare il limite massimo consentito.

Io sono la fine del mondo: Angelo Duro in una scena

A quel punto, invece di transitare al più oneroso regime ordinario, Duro avrebbe costituito una società, continuando così a incassare i compensi ma versando l'Ires (tassa per le società) invece dell'Irpef (tassa per le persone fisiche). Questo passaggio avrebbe comportato un risparmio fiscale stimato in circa 150mila euro.

La difesa: "Nessuna frode, struttura lecita"

La difesa di Angelo Duro è affidata a un team legale guidato dal tributarista Fausto Del Bianco Giovannella. I legali puntano a dimostrare la legittimità della struttura societaria e l'assenza di intento fraudolento, sostenendo che non vi sia stata volontà di eludere il fisco, ma semmai una gestione fiscale da attribuire a scelte tecniche e contabili.

I magistrati dovranno ora stabilire se la società sia stata creata per sviluppare un'attività economica reale e autonoma, oppure se sia stata soltanto uno strumento per ridurre il carico fiscale, configurando così una vera e propria evasione.

Chi è Angelo Duro

Nato a Palermo, è un comico, attore e autore noto al grande pubblico per il suo stile provocatorio e senza filtri. Dopo aver raggiunto la notorietà con Le Iene Angelo Duro si è affermato sul palco con monologhi taglienti e spettacoli teatrali di grande successo, spesso sold out in tutta Italia.

Di recente è tornato alla ribalta anche al cinema, con il film Io sono la fine del mondo, che ha riscosso ottimi risultati al botteghino. Il suo linguaggio diretto e politicamente scorretto gli ha garantito un vasto pubblico, ma ora il suo nome è al centro delle cronache giudiziarie per una vicenda che potrebbe intaccarne l'immagine pubblica. La nostra recensione di Io sono la fine del mondo.