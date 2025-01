Io sono la fine del mondo, il film di Angelo Duro è il più premiato dal pubblico: ecco i numeri

Dopo le prime due settimane in testa al box-office e l'accoglienza entusiasta del pubblico sabato scorso in occasione dell'evento speciale con Angelo Duro live dal cinema The Space Parco de' Medici e trasmesso in streaming in 65 cinema, Io sono la fine del mondo ha raggiunto il milione di presenze in sala e si accinge a superare gli 8 milioni di euro al botteghino, alla terza settimana dall'uscita nelle sale.

La pellicola di Gennaro Nunziante, che torna al successo dopo la lunghissima collaborazione con Checco Zalone, si è piazzata al secondo posto dei film più visti del weekend, poiché ha subito l'arrivo di 10 giorni con i suoi, terzo film della "saga" con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini.

Ciononostante, Io sono la fine del mondo è risultato il film più visto della settimana e quello con il maggior numero di presenze, come dimostrato dal traguardo appena raggiunto.

La strategia vincente di Angelo Duro

Evidentemente, la campagna marketing del silenzio adottata per Io sono la fine del mondo si è rivelata vincente: il film, infatti, non ha puntato su un grande battage pubblicitario prima della sua uscita nelle sale, avvenuta il 9 gennaio scorso. Anche se molti critici hanno storto il naso dopo la visione, la commedia ha conquistato saldamente la vetta del botteghino e continua a macinare incassi.

Io sono la fine del mondo: Angelo Duro protagonista di un evento live streaming dopo il successo del film

Come potete leggere nella nostra recensione di Io sono la fine del mondo, la commedia prodotta da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky gioca sulla 'cattiveria' del protagonista, chiamato dalla sorella a prendersi cura degli anziani genitori che detesta dopo che gli hanno fatto passare un'infanzia e adolescenza infernali.

Ad accompagnare Angelo Duro nel suo esordio un cast di tutto rispetto che comprende il veterano Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone e Evelyn Maria Rita Famà.