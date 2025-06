Angelo Duro replica all'accusa di evasione: "Tutto falso, non sono un pezzente"

Il comico palermitano respinge le accuse di stamane che lo volevano al centro di un'indagine per evasione fiscale e annuncia il suo film in uscita su Netflix

Angelo Duro è finito al centro di un'indagine per una presunta evasione fiscale da 150mila euro, riferita all'anno d'imposta 2023. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza e riportato da Repubblica, il comico palermitano avrebbe superato il tetto previsto dal regime forfettario della sua partita Iva, scegliendo poi di aprire una società per continuare a incassare i compensi.

Le accuse della procura: "Uno schema fiscale sospetto"

Una mossa che avrebbe comportato - stando agli inquirenti - il passaggio dalla tassazione Irpef, più onerosa, all'Ires, riservata alle società e meno gravosa. L'inchiesta, ancora a carico di ignoti, è coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci e al momento non è stata ancora assegnata a un pm.

Al centro dell'indagine ci sarebbe quindi la struttura fiscale adottata da Duro e il sospetto che la società sia stata creata non per finalità imprenditoriali autonome, ma solo per alleggerire il carico fiscale. Tuttavia, spetterà ora alla magistratura stabilire se si sia trattato di una scelta elusiva o semplicemente di una gestione fiscale imprudente.

Io sono la fine del mondo: Angelo Duro in una scena del film

La smentita sui social: "Io la beneficenza allo Stato l'ho sempre fatta"

Il comico ha risposto senza mezzi termini alle notizie emerse nelle ultime ore. In un post pubblicato su Instagram, Duro ha smentito con decisione le accuse, ricorrendo al tono provocatorio che da sempre contraddistingue il suo personaggio pubblico:

"Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò. Ma la beneficenza allo Stato sì. L'ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150 mila euro purtroppo è falsa". E rincara, prendendosi gioco delle ipotesi di evasione: "Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente".

Duro, poi, ironizza anche sul proprio successo commerciale e sulla cifra contestata, rilanciando: "Da anni che mi vanto del mio successo. Della mia stronzaggine. Dei miei incassi milionari al cinema. Uno come me se dovesse evadere, lo farebbe alla grande".

L'annuncio: il film arriva su Netflix

Nel post, Angelo Duro non perde l'occasione per promuovere anche il suo ultimo lavoro: "Martedì su Netflix esce il mio film. Vi regalo una serata d'evasione". Io sono la fine del mondo, diretto da Gennaro Nunziante, sarà infatti disponibile su Netflix dal 10 giugno. Il film, uscito nelle sale il 9 gennaio 2025, ha incassato oltre 9,4 milioni di euro. La nostra recensione di Io sono la fine del mondo.