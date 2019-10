Angelina Jolie: "Per anni non mi sono sentita libera o al sicuro"

Angelina Jolie si è confessata nel corso di un'intervista ammettendo di non essersi sentita libera o al sicuro per anni.

Maleficent: Signora del Male, un primo piano di Angelina Jolie in scena del film

Una delle donne più belle e stimate del mondo confessa le proprie insicurezze. Nel corso di un'intervista rilasciata a E! News durante la promozione di Maleficent: Signora del male, sequel Disney in arrivo al cinema, Angelina Jolie ha dichiarato: "Credo che Maleficent abbia un grande potere. Tutti noi a volte ci sentiamo a disagio con noi stessi, non al sicuro, ci sono volte in cui vogliamo solo divertirci e star bene. Ci sono stati momenti nella mia vita in cui non mi sono sentita libera o al sicuro. Sono riuscita a nasconderlo bene in pubblico, ma mi sentivo infima, messa all'angolo. Ci ho messo del tempo a ritrovare me stessa, forse oggi sto meglio di quanto sono stata negli ultimi quattro anni".

Nel settembre 2016 Angelina Jolie ha chiesto il divorzio dal marito Brad Pitt in seguito a un incidente occorso tra Pitt e il figlio maggiore Maddox su un aereo privato. Brad Pitt è finito sotto inchiesta per abusi su un minore, ma alla fine la star è stata scagionata da ogni accusa.

Dopo essere tornata single, Angelina ha detto la sua sull'amore spiegando: "Il vero amore tira fuori il meglio di te, E' ciò che vale, che ti spinge a essere fedele e a combattere per ciò che ha valore. Credo che la sorpresa, per Malefica, sia non aver ancora realizzato che possedeva queste doti dentro di sé."

L'uscita italiana di Maleficent: Signora del male è fissata per il 17 ottobre.