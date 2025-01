Angelina Jolie "devastata dalla mancata nomination agli Oscar 2025" è la prova che Hollywood è con Brad Pitt?

In base alle ultime indiscrezioni che provengono da Hollywood, Angelina Jolie avrebbe reagito molto male alla mancata nomination agli Oscar per la sua performance in Maria di Pablo Larraín.

Dopo mesi di duro lavoro per fornire una grande performance nel ruolo di Maria Callas e aver riversato il proprio dolore personale nel ruolo, Angelina Jolie sperava di figurare nella lista delle candidate.

La reazione di Angelina Jolie

Una fonte molto accreditata ha riferito:"Angelina sarà devastata. Osservate tutta la promozione che ha fatto per il film. Voleva essere nominata. È andata da Jimmy Fallon, il suo primo show serale in oltre un decennio".

Secondo la fonte, Angelina Jolie si era spesa parecchio per poter centrare l'obiettivo Oscar:"È persino andata ai Gotham Award, ha fatto tutte queste cover per le riviste". Un'esclusione che non è sicuramente una buona notizia per l'attrice e per Netflix, come sottolinea un'altra fonte a PageSix.

La mancata nomination un segnale di vicinanza di Hollywood a Brad Pitt?

Nelle ultime ore online sta circolando la tesi secondo cui la delusione vissuta da Angelina Jolie agli Oscar sia legata al pubblico divorzio da Brad Pitt.

"Ciò dimostra che Hollywood è tutta dalla parte di Brad. I Golden Globe hanno dimostrato che la stampa estera la ama ma Hollywood no. Nessuno voleva schierarsi contro Brad e votare Angelina. Le persone semplicemente amano Brad".

Angelina Jolie vinse un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2000 per Ragazze interrotte, e venne candidata nel 2009 per il film Changeling. Nel 2013 ricevette il Jean Hersholt Humanitarian Award.