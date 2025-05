Angelina Jolie sarà la protagonista di Gli ansiosi, film tratto dal romanzo di Fredrik Backman

Angelina Jolie farà parte del cast del film Gli ansiosi, tratto dal romanzo scritto da Fredrik Backman.

Il progetto sarà prodotto da Black Bear e Hope Studios e i diritti per la distribuzione del progetto saranno in vendita al mercato di Cannes.

Cosa racconterà il film

Alla regia di Gli ansiosi ci sarà Marc Forster, che ha già realizzato in passato Non così vicino, ispirato a un'altra delle opere letterarie di Backman. A firmare la sceneggiatura sarà David Magee, in precedenza autore di Vita di Pi e Neverland - Un sogno per la vita.

Maria: Angelina Jolie al photocall di Venezia 2024

Il film si svolge il giorno prima della vigilia di Natale.

Al centro della trama ci sarà l'esperta in investimenti Zara, il personaggio affidato ad Angelina Jolie, che si ritrova alle prese con un gruppo di sconosciuti. Quando un rapinatore di banche riluttante prende inavvertitamente in ostaggio il gruppo si scatena il caos e vengono rivelati segreti, mentre nulla va come previsto.

La sinossi anticipa che il film sarà su un crimine che non avviene mai, un aspirante rapinatore di banche che scompare nel nulla, e otto sconosciuti estremamente ansiosi che scoprono di avere in comune più di quanto avessero mai potuto immaginare.

Gli ansiosi "esplora il potere dell'amicizia, del perdono e della speranza, ovvero le cose che ci salvano, anche nei momenti di maggiore ansia".

Angelina Jolie ha recentemente recitato in Maria, il film biografico sulla Callas firmato da Pablo Larrain, e ha diretto First they killed my father.

Wikström Nicastro, che fa parte dei produttori, ha dichiarato: "I romanzi di Fredrik si rivolgono alla nostra umanità condivisa in un modo che emoziona realmente gli spettatori e siamo orgogliosi nell'offrire un altro adattamento emozionante ed esilarante delle sue opere".

Forster ha quindi ribadito che la storia sarà 'piena di umorismo, cuore, caos e speranza inaspettata'.