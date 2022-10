Angela Lansbury: le star di Hollywood reagiscono alla morte di un'attrice "unica e insostituibile"

La notizia della morte di Angela Lansbury, avvenuta all'età di 96 anni nella mattinata di martedì 11 ottobre, ha suscitato grande commozione e online le star di Hollywood e Broadway hanno condiviso la propria reazione, tra aneddoti e commozione.

Tra le prime persone a ricordare la star della serie La signora in giallo c'è stato Robby Benson, voce della Bestia nel film animato della Disney uscito nelle sale nel 1991.

L'attore, che ha doppiato il protagonista di La bella e la bestia, ha ricordato a People: "Uno dei momenti più memorabili della mia vita è stato poter essere davvero fortunato nell'essere nella sala di registrazione quando Angela Lansbury ha cantato la canzone usata nel film. Per me, 2 minuti e 46 minuti sono stati fonte di ispirazione per tutta la vita".

Jason Alexander, protagonista di Seinfeld, ha invece scritto su Twitter: "La grandiosa Angela Lansbury - una delle donne più versatili, talentuose, cortesi, gentili, astute, intelligenti e di classe che io abbia mai incontrato, ci ha lasciati. Il suo enorme contributo all'arte e al mondo rimarranno sempre".

Harvey Fierstein ha condiviso una foto in bianco e nero che lo ritrae insieme all'attrice e al compositore Jerry Herman, sottlineando "Angela Lansbury. Lei, miei cari, era tutto!".

George Takei ha scritto online: "Angela Lansbury, che ha graziato il palco per decenni vincendo cinque Tony award e ha portato Jessica Fletcher nei nostri salotti per una dozzina di anni, è morta. Un racconto vecchio come il tempo, la nostra amata Mrs Bric ci canterà ninna nanne dalle stelle. Riposa in pace, anima grandiosa".

L'attore Mario Cantone ha scritto su Twitter: "Riposa in pace grandiosa Dama Angela Lansbury. Lei era una gloriosa", condividendo una foto che li ritrae insieme.

Stuart Antony ha dichiarato: "Sono rattristato nel sentire che la Dama Angela Lansbury è morta. Una fantastica attrice ed è sempre stata gentile con me quando ci siamo incontrati. Un'altra leggenda perduta".

Jesse Tyler Ferguson, uno dei protagonisti di Modern Family, ha dichiarato: "Non dimenticherò mai quando mi sono seduto accanto Angela Lansbury durante il debutto di uno spettacolo. Anche se dovevo andare in bagno, mi sono rifiutato di lasciare il mio posto durante l'intervallo. Ho trascorso i quindici minuti chiacchierando invece con lei. Era incredibilmente adorabile e sono così felice di aver avuto quel breve tempo con lei. Riposa in pace Angela".

Tra i commenti a un post di Variety, Kim Cattrall ha scritto: "Che incredibile vita. Ho avuto il grandioso piacere di incontrarla una volta e sono stata in grado di ringraziarla per tutti quei personaggi memorabili e le interpretazioni che ha dato".

Paul Rudnick ha scritto: "Questo è ciò che vuol dire essere una star, specialmente a teatro: offriva la gioia più favolosa e insostituibile. Era amata come persona e come attrice, ed è riuscita a essere avvicinabile, glamour e a spezzare il cuore".

La pagina Twitter di Don Bluth ha sottolineato: "Si tratta di un giorno triste sulla terra, ma deve essere uno glorioso in paradiso. Mancherà a tutti così tanto, ci ha fatto ridere e cantare tutti".

Mia Farrow ha scritto: "Gratitudine per la magnifica Angela Lansbury che ci ha dato così tante grandiose performance. Aver lavorato con lei e conoscerla come amica è stato un onore. Grazie carissima Angie. Ti vorrò bene per sempre".

Robert Iger ha sottolineato: "L'amata Mrs Bric della Disney, Angela Lansbury... Una professionista consumata, un'attrice di talento, e una persona adorabile. Riposa in pace".

La pagina di Disney Animation ha poi dichiarato: "Ci uniamo al resto del mondo nel piangere la perdita della Leggenda Disney Angela Lansbury, che ha dato un calore e una personalità così incredibili a Mrs Bric in La Bella e la Bestia. La sua interpretazione indimenticabile sarà per sempre un classico".