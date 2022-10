Angela Lansbury è morta, la star della serie La signora in giallo aveva 96 anni

L'attrice Angela Lansbury, star di serie come La signora in giallo e di apprezzati film, è morta l'11 ottobre 2022 all'età di 96 anni.

Angela Lansbury è morta l'11 ottobre 2022, l'iconica protagonista della serie La signora in giallo aveva 96 anni.

La triste notizia è stata data dalla famiglia dell'attrice con un comunicato ufficiale in cui si rivela che la morte è avvenuta in modo pacifico nella sua casa di Los Angeles.

L'annuncio della morte di Angela Lansbury dichiara: "I figli di Dama Angela Lansbury annunciano tristemente che la loro madre è morta pacificamente nel sonno nella sua casa di Los Angeles alle 1.30 della mattina di oggi, martedì 11 ottobre 2022, solo cinque giorni prima del suo 97esimo compleanno. Oltre ai suoi tre figli, Anthony, Dreidre e David, lascia tre nipoti, Peter, Katherine e Ian, oltre a cinque bisnipoti e il fratello, il produttore Edgar Lansbury. Era stata preceduta nella morte dal marito con cui è stata sposata per 53 anni, Peter Shaw. La data della cerimonia privata per la famiglia verrà decisa prossimamente".

L'attrice, in carriera, è stata nominata tre volte agli Oscar prima di essere premiata dall'Academy con il premio alla carriera, e ha raggiunto la cifra record di 12 nomination agli Emmy per la sua interpretazione nella serie La signora in giallo.

Angela è infatti stata dal 1984 l'interprete di Jessica Fletcher nella serie targata CBS, diventata negli anni un vero e proprio cult e andata in onda per 12 stagioni. Per la sua performance la star ha conquistato quattro Golden Globe. La scrittrice dalle incredibili capacità come detective è stata poi al centro di quattro film per la tv, andati in onda dal 1997 al 2003.

Angela Lansbury è Jessica Fletcher nella serie tv La signora in giallo

L'attrice ha debuttato in un film in occasione del film Angoscia, diretto nel 1944 da George Cukor, ottenendo la sua prima nomination agli Oscar. L'Academy l'ha nominata anche per Il ritratto di Dorian Gray in cui ha avuto la parte di Sybil Vane.

Tra i film che l'hanno vista protagonista negli anni successivi ci sono anche Till the Clouds Roll By, State of the Union, I Tre moschettieri, La lunga estate calda, The Dark at the Top of the Stairs, e Blue Hawaii nel ruolo della madre di Elvis Presley. Nel 1962 è stata poi l'interprete di Va' e uccidi, che le ha permesso di ottenere la sua terza nomination.

Nel 1966 Angela Lansbury ha conquistato critica e pubblico a Broadway con il ruolo di Mame nell'omonimo musical, conquistando il suo primo Tony che è stato poi seguito dalle statuette conquistate grazie a Dear World nel 1969, a Gypsy nel 1974 e Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street. Come attrice non protagonista ha poi conquistato il Tony nel 2009, grazie al revival di Blithe Spirit, e quello alla carriera nel 2022.

La signora in giallo: Angela Lansbury in un'immagine della serie

Angela Lansbury era nata il 16 ottobre 1925 a Londra e sua madre era Moyna Macgill, un'attrice irlandese, mentre i fratelli minori, i gemelli Bruce ed Edgar, sono diventati produttori televisivi e cinematografici.

La famiglia, durante l'avvento del nazismo in Europa, si è trasferita negli Stati Uniti, nella città di New York, dove Angela ha studiato recitazione grazie a una borsa di studio e ha iniziato a lavorare accanto alla madre. Nel 1945 l'attrice ha sposato Richard Cromwell, legame interrotto dopo un anno a causa della scoperta della bisessualità dell'uomo, con cui è rimasta molto amica nonostante il divorzio. Nel 1949 Angela ha poi sposato Peter Shaw, diventando madre di Anthony Pullen e Deirdre Angela. Peter aveva già avuto un figlio, David, dal suo precedente matrimonio.

L'attrice ha ricevuto dal governo britannico il titolo di Commander of the British Empire e la regina Elisabetta II, nel 2013, le ha assegnato quello di Dama di Commenda dell'Ordine dell'Impero Britannico.

Nel 1995, inoltre, è diventata una Leggenda Disney, ricevendo il riconoscimento dallo studio con cui aveva collaborato in occasione di Pomi d'ottone e manici di scopa, come doppiatrice di Mrs Bric nel film animato La bella e la bestia e con un piccolo ruolo in Il ritorno di Mary Poppins.