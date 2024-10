Andrew Garfield ha rivelato il suo Spider-Man preferito

Alla star di Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield, è stato chiesto di indicare il suo Uomo Ragno preferito del grande schermo, ecco chi ha scelto.

Andrew Garfield ha interpretato per la prima volta Peter Parker in The Amazing Spider-Man del 2012. Due anni dopo, l'attore ha ripreso il ruolo per The Amazing Spider-Man 2, successivamente la Sony Pictures ha rinunciato a due sequel e a uno spin-off sui Sinistri Sei.

Le probabilità che Garfield tornasse nel ruolo dell'Uomo Ragno sembravano scarse, almeno fino a Spider-Man: No Way Home, che difatti ha cambiato tutto. Nel blockbuster dei Marvel Studios, Garfield ha condiviso lo schermo con l'Uomo Ragno del MCU, Tom Holland, e con il suo predecessore, Tobey Maguire.

Chi è lo Spider-Man preferito di Garfield?

Durante un'intervista con Vanity Fair, a Garfield - che è stato intervistato insieme alla sua co-star di We Live in Time Florence Pugh - è stato chiesto di nominare il suo Spidey preferito del grande schermo. Ecco cosa ha risposto l'attore: "Tobey era il mio uomo. Frequentavo la scuola di recitazione e guardavo i suoi film come un giovane attore impressionabile e mi esercitavo a essere lui. Ma amo Tom e penso che anche lui abbia fatto qualcosa di incredibile. In un certo senso li amo entrambi allo stesso modo".

The Amazing Spider-Man 2: Andrew Garfield in una suggestiva immagine

Si dice che Garfield avrà l'opportunità di condividere nuovamente lo schermo con Maguire e Holland sia in Spider-Man 4 che in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Parlando la scorsa settimana della possibilità di tornare a vestire i panni del personaggio, l'attore ha rivelato: "Sicuramente tornerei al 100% se fosse la cosa giusta, se ci fosse un grande concetto o qualcosa che non è stato fatto prima, che sia unico, strano ed eccitante". L'attore ha aggiunto: "Amo quel personaggio e mi dà gioia. Se riesco a portare gioia sul set e al ruolo, allora sono felice a mia volta".

In Spider-Man: No Way Home, per la prima volta nella storia cinematografica dell'Uomo Ragno, l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere viene rivelata, mettendo in conflitto le sue responsabilità di supereroe con la sua vita normale e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Per quanto riguarda Spider-Man 4, alcuni rumor hanno anticipato la trama del prossimo capitolo, ma niente è stato ancora confermato ufficialmente.