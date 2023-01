Amazing Spider-Man 3: Andrew Garfield e il costume nero in questa fan art!

Un fan ha provato a immaginare lo Spider-Man di Garfield con indosso il costume nero per un ipotetico The Amazing Spider-Man 3.

Una nuova fan art tutta per Andrew Garfield ha provato a immaginare l'attore con indosso il costume nero di Spider-Man in un ipotetico The Amazing Spider-Man 3.

Sappiamo che all'epoca in cui Garfield interpretava Peter Parker, la Sony aveva già messo in cantiere un terzo capitolo di The Amazing Spider-Man ma le deludenti performance al box-office di The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, soprattutto in relazione agli enormi budget spesi, portò la compagnia a stipulare l'accordo con i Marvel Studios e ricominciare da zero con il nuovo Spider-Man di Tom Holland.

The Amazing Spider-Man 3, come sarebbe stato il film con Andrew Garfield e perché è stato cancellato?

Tuttavia, la recente apparizione di Garfield in Spider-Man: No Way Home ha galvanizzato parecchi fan che avevano amato l'interpretazione dell'attore. La Sony da quel momento non ha mai escluso la possibilità di vedere un giorno un terzo capitolo con Andrew Garfield o magari una sua ricomparsa nei film realizzati con i Marvel Studios.