The Amazing Spider-Man 2: la scena cancellata che avrebbe cambiato il mito dell'Uomo Ragno

Non c'è dubbio che i film di The Amazing Spider-Man abbiano avuto molta meno fortuna della trilogia di Sam Raimi, ma sono comunque riusciti a conquistare una schiera di nuovi fan. Il secondo film, diretto sempre da Marc Webb, avrebbe potuto addirittura cambiare il mito dell'Uomo-Ragno.

Nei fumetti, così come nella trilogia con Tobey Maguire, la frase celebre "Da un grande potere derivano grandi responsabilità" viene pronunciata da Zio Ben, ma per The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, Webb decise di affidarla a qualcun altro del passato di Peter Parker.

Quel personaggio non è altro che il padre di Peter, Richard (Campbell Scott). In una scena eliminata, Richard si avvicina a Peter mentre è in lutto per Gwen Stacy (Emma Stone). I due hanno una conversazione a cuore aperto, con Richard che ripete a Peter la celebre frase sulle responsabilità. Non solo si tratta di un cambiamento fondamentale nel modo in cui il mito dell'Uomo Ragno si svolge di solito, ma avrebbe avuto un impatto sul terzo film di Amazing Spider-Man in modi che nessuno avrebbe potuto prevedere.

La storia dei genitori di Peter Parker

Da subito, Richard ha avuto un ruolo più importante nei film di Amazing Spider-Man. La sua ricerca sulla genetica interspecie è la trama fantasma che muove le azioni dei personaggi. In The Amazing Spider-Man Curt Connors (Rhys Ifans) tenta di replicare la ricerca di Richard trasformandosi però in Lizard. Nel film successivo, Norman Osborn (Chris Cooper) ha spinto per la ricerca sulle specie incrociate per evitare una malattia mortale che alla fine gli ha tolto la vita e che è stata ereditata da suo figlio Harry (Dane DeHaan); Harry alla fine è diventato Green Goblin e ha contribuito alla morte di Gwen.

Piuttosto che vedere il lavoro di una vita usato per scopi nefasti, Richard e sua moglie Mary tentarono di fuggire, ma furono dati per morti dopo un incidente aereo. Scegliendo di portare i suoi segreti nella tomba, Richard ha incarnato il mantra dell'uso responsabile di un grande potere, una lezione che lo zio di Peter, Ben (Martin Sheen), ha cercato di trasmettergli prima della sua morte.

Ma l'influenza di Richard su Peter si è estesa al di là di questo. In The Amazing Spider-Man 2, Peter scopre che Richard ha codificato i ragni geneticamente potenziati della Oscorp per reagire solo al DNA di Peter. Ciò significa che il padre di Peter è responsabile della sua trasformazione in Spider-Man. Secondo quanto era trapelato all'epoca, The Amazing Spider-Man 3 avrebbe visto Peter utilizzare la ricerca di Richard per cercare di resuscitare i suoi cari.