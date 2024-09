Spider-Man 4: sono trapelati online nuovi dettagli sulla trama

Altre indiscrezioni sul MCU hanno fatto il giro del web, e abbiamo (possibili) aggiornamenti su diversi progetti in arrivo, tra cui Avengers: Doomsday e Spider-Man 4.

La nuova carrellata di indiscrezioni sul Marvel Cinematic Universe proviene da Alex Perezdel Cosmic Circus.

Perez è costruito un solido curriculum, ma tra le molte speculazioni e congetture ci concentreremo sulle indiscrezioni più sostanziali e concrete del lungo post che ha condiviso.

Le anticipazioni sui prossimi film Marvel

Per quanto riguarda Spider-Man 4, Perez sostiene che il film avrà una "miscela" di elementi di lotta di strada e multiversali. Ha anche anticipato che ci sono dei piani per il sindacato criminale Maggia e per Hammerhead, ma non è sicuro che saranno introdotti nel prossimo film. Per quanto riguarda l'incantesimo che Doctor Strange ha lanciato alla fine di No Way Home per far dimenticare al mondo l'esistenza di Peter Parker, crede che sarà "esplorato di più e alla fine spezzato".

Spider-Man: No Way Home, una scena tratta dal trailer

Voci precedenti hanno affermato che Spidey entrerà in contatto con Venom (o almeno con il simbionte) in Spider-Man 4, e Perez afferma che questa sta diventando "una possibilità sempre più concreta".

Per quanto riguarda Avengers: Doomsday, Perez ha risposto in modo interessante a un lettore che si chiedeva: "Che ruolo avranno i Thunderbolts* in Avengers: Doomsday, saranno alleati dei Vendicatori o un loro ostacolo?". Alex ha infatti risposto che i Thunderbolts "saranno i nuovi Vendicatori".

Infine, Perez ritiene che ci siano dei piani per introdurre gli Alpha Flight. Non è la prima volta che sentiamo dire che la squadra di supereroi canadesi potrebbe comparire nel MCU, ma è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto aggiornamenti - ufficiali o meno. Se ciò dovesse accadere, qualsiasi progetto basato sugli Alpha Flight sarebbe probabilmente collegato al reboot degli X-Men.

Inoltre, Perez ha confermato le voci precedenti secondo cui un quinto film di Thor da solista è nelle prime fasi di sviluppo.