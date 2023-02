Andor: un incontro insperato nelle nuove foto dal set di Londra

Con le riprese di Andor attualmente in corso a Londra, sono arrivate anche una serie di foto scattate direttamente sul set che anticipano svolte interessanti della stagione 2. Non è la prima volta che immagini del genere emergono dall'area in cui sta lavorando Diego Luna e gli altri interpreti, anche se questa volta i personaggi ritratti sono molti di più rispetto al passato, anticipando un incontro del protagonista con Bix, interpretata da Adria Arjona.

Basandoci per un secondo su quanto accaduto nella prima stagione ( spoiler per chi non fosse in pari con Andor), sappiamo che Cassian è molto vicino, anche se in modo conflittuale, al personaggio di Bix, e dato il modo in cui li abbiamo visti lasciarsi non possiamo prevedere quando il ricongiungimento nelle fotografie potrebbe avvenire.

Oltre ai due protagonisti, nelle nuove immagini dal set di Andor vediamo anche altri interpreti indossare costumi che potrebbero, o meno, suggerire qualcosa di nuovo ai fan storici di Star Wars. Potete vedere gli scatti sul sito del Daily Mail.

Vi ricordiamo che dopo la sua uscita in streaming, Andor ha quasi subito raccolto i favori della critica confermandosi come uno dei prodotti più interessanti del ramo Star Wars su Disney+. In questa seconda stagione ritroveremo volti vecchi e nuovi tra cui: Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.