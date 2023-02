Andor: foto e video della stagione 2 anticipano l'incontro fra Cassian e Luthen Rael

Mentre le riprese di Andor 2 proseguono nel Regno Unito, SFFGazette.com ci delizia con alcune anticipazioni provenienti direttamente dal set. Stiamo parlando, nel dettaglio, di un'immagine e di un video che ci mostrano in anteprima l'incontro di Cassian Andor con Luthen Rael.

Nelle nuove immagini presenti sul web possiamo vedere Diego Luna accanto al Luthen Rael di Stellan Skarsgård mentre sembrano impegnati in una conversazione molto seria, suggerendo che la loro collaborazione potrebbe continuare dopo gli eventi nel finale della prima stagione.

Nei prossimi episodi di Andor 2 sono previsti un sacco di sviluppi ed eventi chiave, e dato che la nuova stagione coprirà 4 anni della vita di Cassian, non sappiamo ancora quando questo incontro avverrà di preciso.

Dopo la sua uscita Andor in streaming ha quasi subito raccolto i favori della critica, confermandosi come uno dei prodotti più interessanti del ramo Star Wars su Disney+. In questa seconda stagione ritroveremo volti vecchi e nuovi tra cui: Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.