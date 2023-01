Andor: per Diego Luna il successo della serie è arrivato "perché è qualcosa di diverso"

Andor è sicuramente uno dei prodotti più specifici appartenenti al cosiddetto "universo ampliato di Star Wars". Non si tratta semplicemente di uno spin-off o approfondimento, ma di un vero e proprio cambio di registro che delinea una serie di personaggi memorabili per via delle loro identità tormentate. Secondo Diego Luna è proprio questa particolare oscurità a rendere lo show unico nel suo genere e apprezzato.

La ricercatezza di Andor è stata immediatamente premiata sia dalla critica specializzata che dai fan di Star Wars. È stato proprio il punto di vista narrativo della serie a distinguerla approfondendo le dinamiche di un Impero opprimente che ha delle conseguenze su tutto e tutti senza alcuna distinzione.

Andor: la censura ha cambiato una frase del finale

Sul red carpet dei Critics Choice Awards, Diego Luna ha sottolineato tutto ciò parlando con IndieWire, ed esprimendo la sua gratitudine nei confronti di coloro che hanno apprezzato e appoggiato lo show: "Quando le persone parlano di Star Wars come di una cosa sola è veramente pesante. Sono qui perché Andor viene celebrato facendo parte della famiglia Star Wars. Ma si tratta anche di una cosa a parte, e questo è uno dei motivi per cui è stato così tanto apprezzato, perché è diverso. È se stesso. È esattamente quello che volevamo fare, ed è fantastico e strano allo stesso tempo. Facciamo parte di Star Wars ma siamo diversi da qualsiasi altra cosa che Star Wars si porta dietro. E immagino di essere molto fortunato ad avere una tale libertà in uno show che fa parte di una cosa così".