Andor, Diego Luna è contento che finisca dopo due stagioni: "È importante per la mia salute mentale"

Guidare una ribellione contro l'Impero Galattico può essere faticoso. La star di Andor, Diego Luna, ne sa qualcosa. E infatti l'attore messicano non è affatto dispiaciuto di concludere la serie dopo due stagioni, preservando così la sua salute mentale.

"È una serie composta da solo due stagioni, questo è davvero importante per la mia salute mentale", ha detto l'attore a Variety prima di ricevere il Virtuoso Award alla serata inaugurale del Miami Film Festival. "Ma sapendo che questa è la fine, voglio godermela e ottenere il meglio da questa esperienza."

Andor: un'immagine di Diego Luna

Diego Luna ha debuttato nei panni del ribelle Cassian Andor nel 2016 in Rogue One: A Star Wars Story Story al fianco di Felicity Jones. Ha deciso di tornare nella serie prequel Disney+ perché sentiva che "c'era altro da raccontare su questa storia":

"Quello che fa questo personaggio in Rogue One è davvero notevole, e quello che stiamo costruendo mostra cosa deve accadere nella vita di qualcuno per spingerlo a sacrificare tutto. Per me, questa è sempre stata una storia in cui le persone che creano il cambiamento, quelli che puoi chiamare eroi, sono solo persone normali che fanno cose straordinarie".

Rogue One, Diego Luna smentisce le voci: "Non è stato girato alcun finale alternativo"

L'attore ha aggiunto "È stato davvero bello avvicinarsi a una serie sapendo che c'è un finale. Non succede mai! Con lo streaming le persone fanno ipotesi sul futuro e dicono 'Beh, potrebbe esserci una seconda o una terza stagione.' Questa scelta di lasciare tutto aperto sta creando ansia negli attori. Stiamo tutti pensando a qualcosa che non possiamo sapere".

Disney+ non ha ancora annunciato una data di uscita per l'ultima stagione di Andor, ma il creatore Tony Gilroy ha dichiarato l'anno scorso che le riprese sarebbero avvenute tra novembre e agosto di quest'anno, suggerendo un debutto nel 2024. "Dovrete aspettare un po' perché ogni stagione è come quattro film, sapete? Quindi, ci vuole tempo", ha detto Luna a EW dopo il finale dell'anno scorso. "L'unica cosa che posso promettere è che lo faremo con lo stesso rispetto, rigore, intensità ed energia".