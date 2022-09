Andor ottiene il punteggio più alto su Rotten Tomatoes dall'uscita di The Mandalorian

La valutazione ufficiale di Rotten Tomatoes per Andor, la nuova serie del franchise di Star Wars, è la più alta dai tempi di The Mandalorian: lo show, presentato oggi in anteprima su Disney+ con i suoi primi tre episodi, è un prequel del film Rogue One: A Star Wars Story, uscito nel 2016.

Andor: una foto di Diego Luna e Stellan Skarsgård

Uno dei personaggi principali del film era Cassian Andor (Diego Luna), un ufficiale dell'intelligence che aveva lavorato per qualche tempo con la ribellione insieme al suo fidato droide K-2SO (Alan Tudyk). La nuova serie, che sarà composta da due stagioni con 12 episodi ciascuna, narra le vicende relative ai cinque anni che hanno preceduto la fatidica missione di Andor in Rogue One.

Ora, prendiamoci qualche minuto per scorporare il punteggio ottenuto dallo show sul servizio di aggregazione di recensioni: la serie ha già ottenuto ben 229 valutazioni da parte della critica, che sono più che sufficienti per rendere il punteggio statisticamente significativo.

Andor: Diego Luna in una scena

Grazie a questo risultato il nuovo titolo di Disney+ ha ufficialmente totalizzato un fantastico 87%, che è superiore sia a Obi-Wan Kenobi (82%) che a The Book of Boba Fett (66%) e anche al film del 2019 Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (52%).

Andor: una foto di scena

Dobbiamo guardarci indietro fino ad arrivare a The Mandalorian e al suo punteggio del 93% (per entrambe le stagioni) al fine di trovare un capitolo del franchise di Star Wars che abbia raccolto più elogi e recensioni positive di Andor.