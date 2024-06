Andor 2: finalmente confermato il ritorno di questo iconico personaggio di Star Wars

Come riportato da Popverse, Diego Luna ha dichiarato all'ACE Superhero Comic Con 2024 che, man mano che Andor si avvicinerà agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, i fan vedranno comparire altri personaggi di quel film.

Andor è, ovviamente, la serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story, che a sua volta era il prequel di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza. Gli eventi della seconda stagione si concluderanno solo tre giorni prima dell'inizio di Rogue One, completando così le storie di Cassian e dei suoi alleati per far nascere l'Alleanza Ribelle che in seguito sconfiggerà l'Impero Galattico.

"Posso dirvi che Rogue One è dietro l'angolo, quindi ci saranno personaggi che riconoscerete, ci saranno cose fantastiche", ha rivelato Luna.

Rogue One: A Star Wars Story, Ben Mendelsohn in un momento del film

Tornerà anche Krennnic

"Per chi ama Rogue One, questa stagione sarà molto speciale. E sarà affascinante andare direttamente verso Rogue One dopo aver visto questa seconda stagione, perché vedrete quel film da una prospettiva diversa. Ve lo assicuro".

Andor 2: Tony Gilroy svela un importante dettaglio degli ultimi 3 episodi

La notizia arriva da un recente reportage di The Playlist, che ha intervistato il regista Alonso Ruizpalacios, il quale ha rivelato di aver diretto gli ultimi tre episodi della seconda stagione, composta da 12 episodi. Ha commentato l'onore di dirigere attori come "Stellan Skarsgård, Forest Whitaker e Ben Mendelsohn", spoilerando probabilmente per sbaglio il ritorno del personaggio di Orson Krennnic.

Mendelsohn aveva interpretato il personaggio in Rogue One, era il direttore imperiale Orson Krennic, l'architetto della Morte Nera. Diego Luna ha poi dichiarato che saranno molti i personaggi di Rogue One a fare ritorno nella Stagione 2 di Andor, che non ha ancora una data d'uscita confermata.