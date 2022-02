And Just Like That, Sarah Jessica Parker smentisce le voci sul ritorno di Kim Cattrall: "Troppe polemiche"

Sarah Jessica Parker smentisce le voci sul ritorno di Kim Cattrall nel revival di Sex and the City ribadendo che le troppe polemiche pubbliche del passato hanno guastato l'atmosfera tra le ex colleghe.

Sarah Jessica Parker è categorica nello smentire le voci che davano per possibile il ritorno di Kim Cattrall nel ruolo di Samantha in And Just Like That, reboot di Sex and the City.

Negli ultimi anni, la relazione tesa tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall è finita sotto gli occhi dei media per via delle dichiarazioni pungenti della Cattrall.

Così, quando è stato annunciato l'arrivo del revival And Just Like That..., Kim Cattrall ha smentito categoricamente ogni possibilità di tornare nel ruolo di Samantha.

In una recente intervista con Variety, Sarah Jessica Parker rincara la dose spiegando il motivo per cui il ritorno di Samantha è assai improbabile anche se Kim Cattrall cambiasse idea:

"Non credo che lo farei, perché penso che ci sino state troppe polemiche pubbliche da parte sua. Non ho partecipato o letto articoli, anche se le persone sono inclini a farmelo sapere".

And Just Like That...: la reazione di Kim Cattrall ai commenti dei fan sull'assenza di Samantha

L'attrice e lo sceneggiatore di And Just Like That... Michael Patrick King hanno, inoltre, rivelato che Kim Cattrall non è mai stata contattata per apparire nel revival perché in precedenza aveva espresso così tanto disinteresse nel progetto.:

"Non siamo andati da Kim per questo. Dopo che non abbiamo girato il film e lo studio non è stato in grado di soddisfare le sue richieste, dobbiamo ascoltarla e ascoltare cosa fosse importante per lei. Non rientrava in ciò che era importante o necessario per noi".