Sydney Sweeney ama mettersi alla prova come attrice: "Se qualcosa mi spaventa, la scelgo"

Sydney Sweeney è stata intervistata da W Magazine, e ha parlato della rapida ascesa che l'ha vista protagonista nel corso degli ultimi anni. Oggi, a 27 anni, l'attrice ha confessato di desiderare sempre più sfide nuove nel futuro.

La star è conosciuta principalmente per i ruoli in Euphoria, The White Lotus, Madame Web, Eden e Tutti tranne te al fianco di Glenn Powell. All'orizzonte parecchi progetti differenti.

Sydney Sweeney e il lavoro dell'attrice e l'ansia da palcoscenico

"In generale, se qualcosa mi spaventa, di solito è proprio quello che scelgo di fare, perché significa che mi sto mettendo alla prova".

Sydney Sweeney in una scena di Nocturne

Nonostante ciò, Sweeney ammette di soffrire di ansia da palcoscenico:"Ho davvero una brutta ansia da palcoscenico. Ora sto migliorando, ma ammiro profondamente chi fa teatro o talk show dal vivo. Entrambe le cose mi terrorizzano".

Il prossimo progetto sulla boxe con Sydney Sweeney

Tra i vari progetti che la vedranno protagonista sul grande schermo, spicca il biopic sulla pugile Christy Martin. Il regista e co-sceneggiatore David Michôd ricorda Sydney Sweeney come un vero "raggio di sole" sul set:"Martin ha messo la boxe femminile sulla mappa a metà degli anni '90. È stata la prima pugile donna a finire sulla copertina di Sports Illustrated e ha combattuto come sottoclou di Mike Tyson. Suo marito era anche il suo allenatore e, dopo il suo successo, ha tentato di ucciderla".

Sydney Sweeney in una scena di Reality

Il regista spiega:"Il nostro film è un mix folle tra una storia sportiva da outsider ispiratrice e una vicenda personale intensa. Sydney si è allenata duramente per interpretare il ruolo. La cosa bella di Sydney è che si presentava ogni giorno sul set con entusiasmo, pronta a dare il massimo. Non importava quanto fosse dura: era sempre un raggio di sole".