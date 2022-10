Barbarella: Sydney Sweeney protagonista e produttrice del nuovo film

Sydney Sweeney sarà la protagonista e produttrice di un nuovo film di Barbarella che verrà realizzato per Sony Pictures.

Il personaggio creato dall'artista francese Jean-Claude Forest è arrivato per la prima volta sugli schermi nel 1968 con l'interpretazione di Jane Fonda.

Secondo quanto dichiarato da Deadline, il nuovo film di Barbarella è ancora in fase di sviluppo e non ci sono coinvolti un regista o uno sceneggiatore in queste prime fasi.

Per ora non si sa nemmeno quale approccio avrà la nuova versione del racconto con Sydney Sweeney, ma il lungometraggio del 1968 diretto da Roger Vadim aveva al centro della storia un'astronauta del 41esimo secolo che ha la missione di trovare e fermare il malvagio scienziato Durand Durand, che minaccia di riportare il male nella galassia.

Negli anni il film, che non ha ottenuto degli importanti guadagni, è diventato un cult per varie generazioni.

La giovane attrice, dopo il successo di Euphoria, ha stretto una fruttuosa collaborazione con Sony, con cui sta realizzando Madame Web e The Registration.