Idea Man, ecco quando uscirà il documentario su Jim Henson diretto da Ron Howard

Disney+ ha svelato la data d'uscita di Idea Man, un nuovo documentario su Jim Henson, il creatore dei mitici Muppet.

Diretto da Ron Howard, Jim Henson: Idea Man promette di portare gli spettatori "nella mente di questo singolare visionario creativo, dai suoi primi anni di lavoro come burattinaio in una televisione locale al successo mondiale di Sesame Street, The Muppet Show e oltre" grazie a un "accesso senza precedenti" agli archivi personali della famiglia Henson.

In una precedente dichiarazione, la famiglia di Henson aveva dato la propria benedizione al documentario, affermando: "Sarà emozionante vedere la storia che emerge da questi materiali nelle mani di un vero grande regista come Ron Howard, che ha lo spirito e la personalità perfetti per raccontare la storia di Jim Henson".

Howard ha anche prodotto Idea Man con Brian Grazer con la loro casa di produzione, la Imagine Entertainment. Sara Bernstein, Margaret Bodde, Justin Wilkes, Mark Monroe e Christopher St. John sono anche produttori. Il documentario debutterà su Disney+ il 31 maggio 2024.

Jim Henson: Idea Man, il poster

L'eredità di Jim Henson

Il compianto Henson ha creato i Muppet e ha dato vita anche ai personaggi di Sesame Street, tra cui Bert ed Ernie, Big Bird, Grover, Cookie Monster e Oscar the Grouch. La sua eredità è continuata con progetti recenti come lo speciale di Halloween Muppets Haunted Mansion e la serie Disney+ Muppets Mayhem.

Il mese scorso è stato rivelato che Nicholas Braun vestirà i panni di Henson in un prossimo film che racconterà la nascita del Saturday Night Live e il suo primo storico gruppo di comici, intitolato SNL 1975.