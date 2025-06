Sold out il sapone con l'acqua del bagno di Sydney Sweeney, online viene venduto a 1500 dollari

Le saponette realizzate con l'acqua in cui Sydney Sweeney ha fatto il bagno sono andate sold out in pochissimo tempo e online sono ora state messe in vendita a prezzi superiori ai 1000 dollari.

La collaborazione tra l'attrice e Dr. Squatch era limitata a soli 5000 pezzi ed era stata annunciata all'inizio di giugno.

L'ambito prodotto

Tra chi è entrato in possesso di una saponetta Sydney's Bathwater Bliss c'è infatti chi ha deciso di rivenderla su eBay, arrivando a proporla ai potenziali acquirenti arrivando a incassare ben 1499 dollari.

Il sapone viene venduto in una confezione che contiene un certificato di autenticità e, in vari siti è stato messo in vendita con prezzi compresi tra i 299 e i 799 dollari, arrivando persino a un acquisto a quota 2000 dollari.

Sydney Sweeney, annunciando la messa in vendita del particolare prodotto, aveva dichiarato: "Quando i tuoi fan iniziano a chiederti l'acqua del bagno, puoi ignorarli o trasformarla in una saponetta del Dr. Squatch".

Come è nata l'idea

L'idea era nata dopo la realizzazione di uno spot dell'azienda, diventato rapidamente virale, in cui la star di Euphoria faceva il bagno.

La saponetta è stata realizzata con l'acqua del bagno di Sydney Sweeney, sabbia esfoliante ed estratto di corteccia di pino: "Volevo che si ispirasse alle mie radici, quindi c'è questo profumo di montagna, di pino, muschio terroso e abete. Ha un odore molto virile. Ma poi c'è un po' di acqua da bagno di città mescolata."

L'attrice aveva aggiunto: "È 'strano' nel senso buono del termine, e adoro il fatto che abbiamo creato qualcosa che non è solo indimenticabile, ma che ha anche un profumo incredibile e funziona come tutti gli altri prodotti Dr. Squatch che adoro. Spero che questo aiuti gli uomini a prendere coscienza del contenuto dei prodotti convenzionali per la cura personale e li spinga verso prodotti naturali".